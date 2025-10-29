A Fradi hazai pályán fogadta a Magyar Kupában a Békéscsaba csapatát. A Fradi korábban nem volt túl eredményes a Csaba ellen a kupában, a korábbi meglepő eredményekről ebben a cikkben írtunk. A ZTE elleni hétvégi, bajnoki vereség után újra hazai pályán szerepelt a Fradi, amely javítani is tudott.
Újoncot avatott a Fradi
A zöld-fehérek kapujában a mindössze 19 éves Radnóti Dániel kapott lehetőséget, aki eddig csak edzőmeccsen szerepelt korábban, így ő most debütálhatott tétmeccsen. A négymeccses eltiltást kapott Gróf Dávid így a kispadon kapott helyet.
A Fradi a Radnóti Dániel – Stefan Gartenmann, Ötvös Bence, Szalai Gábor – Kristoffer Zachariassen, Mohammed Abu Fani, Jonathan Levi, Júlio Romao, Callum O'Dowda – Alekszandar Pesics, Lenny Joseph összeállításban kezdett.
A békéscsabai kezdőben Póser Dániel, Kovács Gergő, Viczián Ádám, Kuzma Hunor, Kotula Máté – Kóródi Nándor, Szabó Bálint, Hodonicki Márk, Pelles Patrik – Borsos Filip és Zsolnai Richárd kapott lehetőséget.
A meccset megelőzően a vendégszurkolók lila füstje terítette be a lelátó és a pálya egy részét, de a kezdésre ennek már nem sok nyoma volt. A meccset a Fradi kezdte jobban Romao távoli lövését a léc mentette, majd a 8. percben Joseph fejese ment szögletre egy védőről. A 11. percben Pesics lépett ki a leshatárról, de a labdát nemcsak Póser kapus, de a kapu mellett is elemelte.
A 24. percben Abu Fani beadását tette maga elé Lenny Joseph a tizenhatos vonalánál, majd szépen lőtte ki a hosszú alsót, a VAR lehetséges kezezés miatt nézte vissza az esetet, de végül megadta a gólt. Alig öt perccel később már 2-0 volt a Fradinak. O'Dowda futott le az alapvonalig a balszélen, pár csel után befele tört, a beadására pedig Pesics érkezett, aki az ötösön belülről lőtt a kapuba.
A 45. percben gyakorlatilag a meccs is eldőlt, amikor Szalai remek indítását követően Zachariassen emelte át Pósert, így a csapatok 3-0-s első félidő után vonulhattak pihenőre.
A Fradi a szünetben kettőt is cserélt, Gartenmann helyett Raemaekers, Ötvös helyett Madarász állt be a második 45 percre. Az 51. percben megint a csabai hálóba került a labda, de Joseph a VAR-vizsgálat szerint lesről indult, mielőtt gólt szerzett.
A 63. percben O'Dowda helyére beállt Lisztes Krisztián, aki először kapott szerepet, amióta kölcsönbe viszatért a Frankfurttól az Üllői útra.
A második félidő közepén először kellett védenie Radnótinak, aki Kóródi lövését védte magabiztosan.
Lisztesen nagyon látszott, hogy szeretne bizonyítani, próbálkozott lövéssel és volt több veszélyes passza is a tizenhatoson belülre. A végeredmény az utolsó pillanatokban alakult ki, már a hosszabbításban jártunk, amikor Joseph megszerezte a negyedik gólt, így nagyon simán, 4-0-s sikerrel jutott a legjobb 16 közé a Fradi.
- További eredmények:
HR-Rent Kozármisleny (NB II)-ESMTK (NB III) 0-0 - tizenegyesekkel: 2-3
ETO FC-Pilisi LK (vármegyei I.) 9-0 (6-0)
FC Ajka (NB II)-Tiszakécskei LC (NB II) 2-1 (0-0, 0-0, 1-1) - hosszabbítás után
Vasas FC (NB II)-Mezőörs KSE (vármegyei I.) 3-0 (1-0)
Kecskeméti TE (NB II)-Tiszafüredi VSE (NB III) 2-1 (1-0)
Martfűi LSE (NB III)-Paksi FC 1-4 (1-1)
Debreceni EAC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) - hosszabbítás után
Majosi SE (NB III)-Videoton FC Fehérvár (NB II) 0-1 (0-0)
Kelen SC (BLSZ I.)-Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-0)
Karcagi SC (NB II)-Aqvital FC Csákvár (NB II) 2-3 (0-1, 2-2, 2-3) - hosszabbítás után
MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 5-1
Diósgyőri VTK - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2-0 (1-0)