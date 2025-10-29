A Fradi hazai pályán fogadta a Magyar Kupában a Békéscsaba csapatát. A Fradi korábban nem volt túl eredményes a Csaba ellen a kupában, a korábbi meglepő eredményekről ebben a cikkben írtunk. A ZTE elleni hétvégi, bajnoki vereség után újra hazai pályán szerepelt a Fradi, amely javítani is tudott.

Újoncot avatott a Fradi

Fotó: Csudai Sándor

A zöld-fehérek kapujában a mindössze 19 éves Radnóti Dániel kapott lehetőséget, aki eddig csak edzőmeccsen szerepelt korábban, így ő most debütálhatott tétmeccsen. A négymeccses eltiltást kapott Gróf Dávid így a kispadon kapott helyet.

A Fradi a Radnóti Dániel – Stefan Gartenmann, Ötvös Bence, Szalai Gábor – Kristoffer Zachariassen, Mohammed Abu Fani, Jonathan Levi, Júlio Romao, Callum O'Dowda – Alekszandar Pesics, Lenny Joseph összeállításban kezdett.

A békéscsabai kezdőben Póser Dániel, Kovács Gergő, Viczián Ádám, Kuzma Hunor, Kotula Máté – Kóródi Nándor, Szabó Bálint, Hodonicki Márk, Pelles Patrik – Borsos Filip és Zsolnai Richárd kapott lehetőséget.

A vendégszurkolók "füstölgése"

Fotó: Csudai Sándor

A meccset megelőzően a vendégszurkolók lila füstje terítette be a lelátó és a pálya egy részét, de a kezdésre ennek már nem sok nyoma volt. A meccset a Fradi kezdte jobban Romao távoli lövését a léc mentette, majd a 8. percben Joseph fejese ment szögletre egy védőről. A 11. percben Pesics lépett ki a leshatárról, de a labdát nemcsak Póser kapus, de a kapu mellett is elemelte.

A 24. percben Abu Fani beadását tette maga elé Lenny Joseph a tizenhatos vonalánál, majd szépen lőtte ki a hosszú alsót, a VAR lehetséges kezezés miatt nézte vissza az esetet, de végül megadta a gólt. Alig öt perccel később már 2-0 volt a Fradinak. O'Dowda futott le az alapvonalig a balszélen, pár csel után befele tört, a beadására pedig Pesics érkezett, aki az ötösön belülről lőtt a kapuba.

Potyogtak a Fradi-gólok az első félidőben

Fotó: Csudai Sándor

A 45. percben gyakorlatilag a meccs is eldőlt, amikor Szalai remek indítását követően Zachariassen emelte át Pósert, így a csapatok 3-0-s első félidő után vonulhattak pihenőre.

A Fradi a szünetben kettőt is cserélt, Gartenmann helyett Raemaekers, Ötvös helyett Madarász állt be a második 45 percre. Az 51. percben megint a csabai hálóba került a labda, de Joseph a VAR-vizsgálat szerint lesről indult, mielőtt gólt szerzett.