Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Kiderült, mikor találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump

Olvasta már?

Erre nem számítottunk: megmondták az oroszok, hogy mikor lesz béke Ukrajnában

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferencváros hazai pályán nagyon simán ejtette ki a Magyar Kupából a Békéscsaba csapatát. A zöld-fehérek már az első félidőben 3-0-ra vezettek, a vége 4-0 lett, így a Fradi nagyon magabiztosan jutott a legjobb 16 csapat közé.

A Fradi hazai pályán fogadta a Magyar Kupában a Békéscsaba csapatát. A Fradi korábban nem volt túl eredményes a Csaba ellen a kupában, a korábbi meglepő eredményekről ebben a cikkben írtunk. A ZTE elleni hétvégi, bajnoki vereség után újra hazai pályán szerepelt a Fradi, amely javítani is tudott.

Újoncot avatott a Fradi radnóti dániel
Újoncot avatott a Fradi
Fotó: Csudai Sándor

Újoncot avatott a Fradi

A zöld-fehérek kapujában a mindössze 19 éves Radnóti Dániel kapott lehetőséget, aki eddig csak edzőmeccsen szerepelt korábban, így ő most debütálhatott tétmeccsen. A négymeccses eltiltást kapott Gróf Dávid így a kispadon kapott helyet.

A Fradi a Radnóti Dániel – Stefan Gartenmann, Ötvös Bence, Szalai Gábor – Kristoffer Zachariassen, Mohammed Abu Fani, Jonathan Levi, Júlio Romao, Callum O'Dowda – Alekszandar Pesics, Lenny Joseph összeállításban kezdett. 

A békéscsabai kezdőben Póser Dániel, Kovács Gergő, Viczián Ádám, Kuzma Hunor, Kotula Máté – Kóródi Nándor, Szabó Bálint, Hodonicki Márk, Pelles Patrik – Borsos Filip és Zsolnai Richárd kapott lehetőséget.

FTC–Békéscsaba, Magyar Kupa, 2025.10.29., FTCBékéscsaba,
A vendégszurkolók "füstölgése"
Fotó: Csudai Sándor

A meccset megelőzően a vendégszurkolók lila füstje terítette be a lelátó és a pálya egy részét, de a kezdésre ennek már nem sok nyoma volt. A meccset a Fradi kezdte jobban Romao távoli lövését a léc mentette, majd a 8. percben Joseph fejese ment szögletre egy védőről. A 11. percben Pesics lépett ki a leshatárról, de a labdát nemcsak Póser kapus, de a kapu mellett is elemelte.

A 24. percben Abu Fani beadását tette maga elé Lenny Joseph a tizenhatos vonalánál, majd szépen lőtte ki a hosszú alsót, a VAR lehetséges kezezés miatt nézte vissza az esetet, de végül megadta a gólt. Alig öt perccel később már 2-0 volt a Fradinak. O'Dowda futott le az alapvonalig a balszélen, pár csel után befele tört, a beadására pedig Pesics érkezett, aki az ötösön belülről lőtt a kapuba.

FTC–Békéscsaba, Magyar Kupa, 2025.10.29., FTCBékéscsaba,
Potyogtak a Fradi-gólok az első félidőben
Fotó: Csudai Sándor

A 45. percben gyakorlatilag a meccs is eldőlt, amikor Szalai remek indítását követően Zachariassen emelte át Pósert, így a csapatok 3-0-s első félidő után vonulhattak pihenőre.

A Fradi a szünetben kettőt is cserélt, Gartenmann helyett Raemaekers, Ötvös helyett Madarász állt be a második 45 percre. Az 51. percben megint a csabai hálóba került a labda, de Joseph a VAR-vizsgálat szerint lesről indult, mielőtt gólt szerzett.

A 63. percben O'Dowda helyére beállt Lisztes Krisztián, aki először kapott szerepet, amióta kölcsönbe viszatért a Frankfurttól az Üllői útra.

A második félidő közepén először kellett védenie Radnótinak, aki Kóródi lövését védte magabiztosan.

Lisztesen nagyon látszott, hogy szeretne bizonyítani, próbálkozott lövéssel és volt több veszélyes passza is a tizenhatoson belülre. A végeredmény az utolsó pillanatokban alakult ki, már a hosszabbításban jártunk, amikor Joseph megszerezte a negyedik gólt, így nagyon simán, 4-0-s sikerrel jutott a legjobb 16 közé a Fradi.

  • További eredmények:

HR-Rent Kozármisleny (NB II)-ESMTK (NB III) 0-0 - tizenegyesekkel: 2-3

ETO FC-Pilisi LK (vármegyei I.) 9-0 (6-0)

FC Ajka (NB II)-Tiszakécskei LC (NB II) 2-1 (0-0, 0-0, 1-1) - hosszabbítás után

Vasas FC (NB II)-Mezőörs KSE (vármegyei I.) 3-0 (1-0)

Kecskeméti TE (NB II)-Tiszafüredi VSE (NB III) 2-1 (1-0)

Martfűi LSE (NB III)-Paksi FC 1-4 (1-1)

Debreceni EAC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) - hosszabbítás után

Majosi SE (NB III)-Videoton FC Fehérvár (NB II) 0-1 (0-0)

Kelen SC (BLSZ I.)-Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1 (0-0)

Karcagi SC (NB II)-Aqvital FC Csákvár (NB II) 2-3 (0-1, 2-2, 2-3) - hosszabbítás után

MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 5-1

Diósgyőri VTK - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2-0 (1-0)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!