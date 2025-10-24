A Fradi drukkereit szállító különvonat órákon át vesztegelt Hegyeshalomnál, az osztrák hatóságok ugyanis olyan biztonsági kockázatot láttak a vonat továbbengedésében, amit nem akartak felvállalni. Ugyanezt megerősítette közösségi oldalán a Fradi elnöke, Kubatov Gábor is, aki a meccs után is üzent a drukkereknek. A Ferencváros szurkolóinak bűne állítólag annyi volt, hogy a vonaton Tatabányánál és Győrnél többen is pirotechnikát használtak.

A meccsre bejutó Fradi-szurkolók elképesztő hangulatot csináltak

Fotó: Mirkó István

A Fradi-játékosok üzentek, a drukkerek hazatértek

A Ferencvárosnál sem hagyták szó nélkül a szurkolókkal történteket, a Fradi focistái a pályáról egy saját gyártású drapival üzentek azoknak a drukkereknek, akiket az osztrák hatóságok visszafordítottak a határról. Az osztrák hatóságok döntést a csapatkapitány, Dibusz Dénes és maga a klub is bírálta, és a játékosok sem hagyták szó nélkül.

A Fradi játékosai a meccs előtt üzentek a hazaküldött szurkolóknak

Fotó: Mirkó István

Az osztrákok szerint mindenki huligán volt

A Magyar Nemzet idézi a Salzburger Nachrichten újság cikkét, amiben arról írnak, hogy a Ferencváros ötszáz huligánját tartoztatták fel a határon, miután a vonaton „zavargás” tört ki, amiből az utasok szerint semmi sem igaz, csak a fent már említett pirotechnikai eszközök használata.

A szurkolókat szállító vonat többórás várakoztatás után visszaindult Budapestre, a szurkolók pedig a Groupama Arénához siettek, hol kivetítőn nézzék meg a Salzburg elleni győzelmet. A meccs után a Fradi elnöke, Kubatov Gábor is üzent az Európa-liga meccs után: Ezt a győzelmet azoknak a Fradi-szurkolóknak ajánlom, akiket ma nem engedtek a lelátóra – akiknek a vonatát visszafordították!

Robbie Keane is a Fradi-drukkereknek üzent:



