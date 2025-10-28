Live
A skót rekordbajnok Celticnél gőzerővel keresik a hét elején menesztett Brendan Rodgers utódját. Sajtóhírek szerint a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane is a lehetséges jelöltek között van.

Brendan Rodgers második glasgow-i időszaka hirtelen, botrányos körülmények között ért véget. A Liverpool korábbi edzője hétfőn benyújtotta lemondását, amit az 55-szörös skót bajnok Celticnél el is fogadtak. A skót sajtóban rögtön beindultak a találgatások, hogy ki veheti át a csapat irányítását, több neves szakember mellett a Fradi ír edzőjének, Robbie Keane-nek a neve is felvetődött.

Labdarúgó Európa-liga, Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC, FTC, Fradi, salzburgi Red Bull Arena, 2025. 10. 23. Robbie Keane
Robbie Keane, a Fradi edzője eksztázisban ünnepelte a győzelmet Salzburgban
Fotó: Mirkó István

Skót rekordbajnok csapna le a Fradi edzőjére

A Csakfoci szúrta ki a The Scottish Sun cikkét, amelyben azt írják, hogy a Nottingham Foresttől nemrég kirúgott Ange Postecoglou (4/5) után a Ferencváros trénere a legesélyesebb a Celtic edzői posztjára. Keane-re 3 az 1-hez lehet fogadni. Az írek legendája egyébként játékosként rövid ideig megfordult a skót csapatnál, amelynek színeiben 19 meccsen 16 gólt és két gólpasszt jegyzett.

Az 1967-es BEK-győztes csapat kispadjára a harmadik legesélyesebbnek tartott edző a korábban a Manchester Unitednél, legutóbb pedig a török Besiktasnál dolgozó Ole Gunnar Solkskjaer. Azt persze fontos hangsúlyozni, hogy ez nem a klasszikus értelemben vett lapértesülés, csak a fogadóirodák latolgatása.

