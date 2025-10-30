A magyar bajnok Fradi következő Európa-liga ellenfelének honlapján azt írják, hogy a klub vezetősége tárgyalások folytat Rui Motával és a stábjával a szerződésük felbontásáról. A 46 éves portugál szakember nyáron vette át a bolgár Ludogorec irányítását, vezetésével a csapat csak a negyedik helyen áll a bajnokságban, kilenc ponttal lemaradva az éllovas Levszki Szófia mögött.

A Fradi szenzációsan menetel az Európa-ligában

Fotó: Mirkó István

A bolgár csapat ráadásul öt mérkőzés óta nyeretlen, a klub honlapján pedig hangsúlyozzák, hogy elmúlt hónapokban mutatott teljesítmény és az elért eredmények nem felelnek meg a Ludogorec által az évek során mutatott magas színvonalnak.

A Fradi elleni meccs előtt kirúgták az edzőt

Ami biztos, hogy a csütörtöki Bolgár Kupa-mérkőzésen Todor Zhivondov, a Ludogorec második csapatának az edzője fog irányítani megbízott vezetőedzőként, de azt egyelőre nem tudni, hogy ő lesz-e a kispadon a jövő csütörtöki Fradi elleni Európa-liga mérkőzésen is.

A portugál Rui Mota négy hónapig volt a Ludogorec edzője

Fotó: Glyn Kirk/AFP

A bolgár klub honlapján kiemelik, hogy a klub hamarosan tájékoztatást ad az első csapat sport- és technikai vezetésével kapcsolatos minden további döntésről.

A magyar bajnok Fradi a Salzburg felett aratott szenzációs győzelmének köszönhetően már hét pont szerzett az Európa-liga alapszakaszában, és veretlenül várhatja a két hét múlva esedékes bolgár Ludogorec elleni hazai mérkőzést, ráadásul a továbbjutást érő 7. pozícióból.