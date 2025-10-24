Miközben a Fradi veretlenül menetel az Európa-liga alapszakaszában, addig a zöld-fehérek soron következő ellenfele csütörtökön már zsinórban negyedik meccsén maradt nyeretlen. Pedig a bolgár együttes még vezetett a Young Boys ellen, amely azonban fordított és bő egy óra játék után már 3-1-re vezetett. A vendégek erejéből csak a szépítésre futotta, így három ponttal csupán a 26., kiesést jelentő helyen állnak.

A Fradi következő El-ellenfele, a Ludogorec három gólt kapott Svájcban

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A berni találkozó után első sorban mégsem a bolgár csapat utóbbi hetekben látott formahanyatlása adott beszédtémát, hanem a finn Mohammad Al-Emara játékvezető – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Nem tudjuk befolyásolni a játékvezetőt, azért kapja a pénzét, hogy a képességeihez mérten a lehető legjobban végezze a feladatát. De ha ugyanazt a mércét alkalmazza, mi is kaphattunk volna egy tizenegyest az első félidőben

–kritizálta a bírót a Ludogorec vezetőedzője, Rui Motta a lefújás után.

A portugál szakember ugyanakkor csapata teljesítménye mellett sem ment el szó nélkül.

„Rengeteg lehetőségünk volt a gólszerzésre, de sokat nem tudtunk kihasználni. Jók voltunk az átmenetekben, megtaláltuk a rést a védekezésükben, aztán az egyetlen gólhelyzetükből betaláltak. Ez kihatott a teljesítményünkre, a megítélt tizenegyes pedig mindent megváltoztatott” – vélekedett.

A Fradi lesz a Ludogorec következő ellenfele

A Ludogorec legközelebb november 6-án lép pályára a Groupama Arénában, ahol a Ferencváros lesz az ellenfele. A két csapat nyáron a Bajnokok Ligája-selejtezőjében is összecsapott egymással, akkor a magyar bajnok 3-0-s összesítéssel jutott tovább.

