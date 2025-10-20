Bár az Európa-ligában a Fradival is összesorsolt Glasgow Rangers 2021-ben még veretlenül nyert bajnoki címet a liverpooli klublegenda, Steven Gerrard irányításával, ám azóta sok minden változott a skót csapatnál. Az elmúlt négy évben négy edző is megfordult a patinás klub kispadján, legutóbb Russell Martin, akit a gyenge eredmények miatt októberben, mindössze négy hónap után menesztettek.

A Fradi El-ellenfele két vereséggel kezdte az európai kupaküzdelmeket

Fotó: ERWIN SCHERIAU / APA

Új edző a Fradi El-ellenfélénél

Bár az elmúlt napokban Steven Gerrard visszatérése is felmerült, mégsem őt, hanem Danny Rohlt nevezte ki a Rangers új vezetőedzőnek. A 36 esztendős német tréner két és féléves szerződést között a glasgow-i együttessel.

Welcome to Rangers, Danny Röhl. — Rangers Football Club (@RangersFC) October 20, 2025

Rohl 2023-ban kezdte edzői karrierjét, eddig csupán az angol másodosztályú Sheffield Wednesdaynél dolgozott, ahonnan júliusban, közös megegyezéssel távozott. A szakember korábban az RB Leipzig, a Southampton, a Bayern München és a német válogatott segítője is volt.

A Rangers a skót bajnokságban nyolc forduló alatt egy győzelem mellett hatszor játszott döntetlent és egyszer kikapott, így jelenleg hatodik, míg az El-alapszakaszában - ahol december 11-én lesz a magyar bajnok Ferencváros vendége - két meccs után pont nélkül áll a 32. helyen.