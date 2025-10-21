Live
Eldőlt a nagy edzőkérdés. A Nottingham Forest – amely ellenfele lesz a Fradinak Európa-liga alapszakaszában –, kedden Sean Dyche-t nevezte ki vezetőedzőnek.

Kiderült, hogy Sean Dyche lett a Fradi Európa-liga-ellenfelének, a Premier League-ben szereplő Nottingham Forestnek az új edzője.

Sean Dyche a Fradival is találkozik majd
Sean Dyche a Fradival is találkozik majd
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Sean Dyche készítheti majd fel a Fradi ellen is a Nottinghamet

Az 54 éves angol szakember a csapat szombati, 

Chelsea elleni veresége után menesztett Ange Postecoglut váltja a nottinghami kispadon, amelyen a mostani idényben ő már a harmadik tréner: a Forest a szezont még portugál Nuno Espírito Santóval kezdte.

Dyche legutóbb az Evertonnál dolgozott, de korábban – tíz évig – a Burnley, illetve előtte a Watford vezetőedzője is volt – írja az MTI. A liverpooliaktól a gyenge eredmények miatt idén januárban menesztették. 

A szakember a klub honlapja szerint 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá, és először csütörtökön az FC Porto elleni Európa-liga mérkőzésen irányítja majd a csapatot.

A Nottingham a Premier League-ben öt ponttal a 18., kieső helyen áll, míg a második számú európai kupasorozatban két meccsen egy-egy döntetlennel és vereséggel a 25. pozícióból várja a folytatást. Utóbbiban január 29-én, az alapszakasz utolsó fordulójában látja majd vendégül a magyar bajnok Ferencvárost.

A Fradi korábbi kapusa kiállt Gróf Dávid mellett
Lehet, hogy Robbie Keane nem emlékszik rá, de miatta is kellett mezőnyjátékosnak a kapuba állni
Győzelemmel hangolt a Szoboszlaiék elleni meccsre a Premier League-csapat
„Egy családban megvédjük egymást” – üzent az Újpest a Fradi kiállított kapusának


 

