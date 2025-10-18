A két hónapja nyeretlen Újpest hazai pályán fogadja a Fradit az NB I hétvégi rangadóján, az elmúlt éveket tekintve pedig már a döntetlen is bravúros eredmény lenne a lila-fehérek számára.

Hétvégén jön a 245. Újpest-Fradi derbi

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi elnöke üzent a derbi előtt

Vasárnap rendezik meg a Szusza Ferenc Stadionban 245. UTE-FTC mérkőzést. Az elmúlt tíz évben az Újpest egyszer sem tudott nyerni, a Ferencváros azonban 22-szer diadalmaskodott.

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a saját Facebook-oldalán üzent az ősi rivális elleni meccs kapcsán.

Holnap újra derbi, ismét győzni kell! Mindent bele, fiúk!

– írta Kubatov a közösségi oldalán.

Az Újpest – amely fennállása előtt tisztelegve, különleges, jubileumi mezben lép pályára vasárnap – nyolcadik helyen áll a tabellán úgy, hogy csak két ponttal szerzett többet az utolsó Zalaegerszegnél. A jelenleg második helyen álló címvédő zöld-fehérek viszont négy forduló óta nem kaptak ki, ráadásul idegenben még veretlenek.

