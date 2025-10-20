Nagy csatát hozott a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójának zárómeccsén az Újpest és a Ferencváros derbije. A Fradi Varga Barnabás révén már az első helyzetét gólra váltotta, ám a lila-fehérek a fordulás után egyenlítettek. A végjáték meglehetősen feszülté vált Gróf Dávid kiállítása miatt, ám az 1-1-es eredmény az utolsó percekben már nem változott.

Az újpesti döntetlennel visszacsúszott a negyedik helyre a Fradi

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A pontszerzésnek inkább a zöld-fehérek örülhettek, hiszen így már 2015 decembere óta veretlenek a lila-fehérekkel szemben. A közel tíz éve tartó sorozat immár 31 meccs óta tart, ebben az időszakban 24 Fradi-siker mellett ez volt a hetedik döntetlen. A döntetlennel ráadásul ötmeccsesre nyúlt Robbie Keane együttesének veretlenségi sorozata a bajnokságban, ám az FTC visszacsúszott a tabellán a negyedik helyre – igaz, egy meccsel kevesebbet játszott, mint a listavezető Paks és a jelenleg második MTK.

Továbbra is a Fradi a legesélyesebb

Mindenesre lassan az NB I egyharmadához érve némi meglepetés, hogy a Ferencváros az eddigi kilenc bajnokijából csupán négyet tudott megnyerni, így 16 pontot gyűjtött, akárcsak az újonc Kisvárda, a Győr, a Debrecen, vagy az MTK – utóbbi kettő azonban 10 meccs alatt érte el ezt a pontszámot.

Ugyanakkor akár aggodalomra is adhatna okot a ferencvárosi szurkolók számára, hogy csapatuk a 2017/18-as idény óta a leggyengébb idénykezdetét produkálta. Akkor 9 meccs után ugyancsak 16 ponttal álltak a Videoton mögött, amely aztán az idény végén elhódította a bajnoki címet. Csak összehasonlításként az előző szezonban a bajnokság ugyanezen szakaszában a Fradi 8 meccsen 21 pontot szerzett, míg előtte kilenc forduló alatt 22 egység állt a neve mellett.

A Football Meets Data statisztikus oldal szerint azonban így is a Ferencváros a legesélyesebb a bajnoki címre. Az oldal szerint az FTC-nek 77 százalékos esélye van arra, hogy tavasszal megnyerje sorozatban nyolcadik, összességében pedig a 37. bajnoki címét.

🇭🇺 Ferencvaros have won only 4 of their opening 9 matches in 🇭🇺 NB I.



❓Should their fans worry?



Our model says - not yet.



🏆 Ferencvaros are still at 77% to win the 🇭🇺 league once again.



🚨 Full probabilities and scenarios for 50+ domestic leagues available in our 📊 FMD… pic.twitter.com/wwHAjAsPJO — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 20, 2025

Az Európa-liga alapszakaszában is érdekelt Ferencváros legközelebb a sereghajtó Zalaegerszeget fogadja az NB I-ben.