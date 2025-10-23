A magyar bajnok Fradi a Salzburg felett aratott szenzációs győzelmének köszönhetően már hét pont szerzett az Európa-liga alapszakaszában, és veretlenül várhatja a két hét múlva esedékes bolgár Ludogorec elleni hazai mérkőzést.
A Fradi sztárcsapatokat előz az Európa-ligában
A Robbie Keane által irányított Fradi három mérkőzésen öt gólt lőtt, kettőt kapott, így a megszerzett hét pontja mellett +2-es a gólkülönbsége.
A csütörtöki eredmények tükrében a magyar bajnokcsapat a 7. helyről várhatja a folytatást, ami szenzációs, hiszen ha a Fradi az első nyolcban végezne, akkor tavasszal megspórolná a nyolcaddöntőért sorra kerülő párharcot és egyből a legjobb 16 közé kerülne.
A magyar bajnok Ferencváros olyan csapatokat előz meg az Európa-ligában, mint
- a végső győzelemre is esélyes angol Aston Villa
- a portugál FC Porto
- a török Fenerbahce
- az előző szezonban Konferencia-liga-döntős Betis
- a korábbi BEK-győztes Nottingham Forest
- a holland Feyenoord
- vagy az olasz bajnokságban szereplő AS Roma.
Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló:
Red Bull Salzburg (osztrák)-Ferencvárosi TC (magyar) 2-3 (1-0)
Fenerbahce (török)-VfB Stuttgart (német) 1-0 (1-0)
Braga (portugál)-Crvena zvezda (szerb) 2-0 (1-0)
Olympique Lyon (francia)-FC Basel (svájci) 2-0 (1-0)
FCSB (román)-Bologna (olasz) 1-2 (0-2)
Go Ahead Eagles (holland)-Aston Villa (angol) 2-1 (1-1)
Genk (belga)-Real Betis (spanyol) 0-0
Brann Bergen (norvég)-Glasgow Rangers (skót) 3-0 (1-0)
Feyenoord (holland)-Panathinaikosz (görög) 3-1 (1-1)
AS Roma (olasz)-Viktoria Plzen (cseh) 1-2 (0-2)
Lille (francia)-PAOK (görög) 3-4 (0-3)
Celtic Glasgow (skót)-Sturm Graz (osztrák) 2-1 (0-1)
Makkabi Tel-Aviv (izraeli) - Midtjylland (dán) 0-3 (0-1)
Young Boys (svájci)-Ludogorec (bolgár) 3-2 (1-1)
Freiburg (német)-Utrecht (holland) 2-0 (2-0)
Nottingham Forest (angol)-FC Porto (portugál) 2-0 (1-0)
Celta Vigo (spanyol)-Nice (francia) 2-1 (1-1)
Malmö FF (svéd)-Dinamo Zagreb (horvát) 1-1 (1-0)
