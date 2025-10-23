Live
Csütörtök este a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában a magyar bajnok Ferencváros 3-2-re nyert a Salzburg otthonában. A Fradi így három mérkőzésen már hét pontot szerzett a sorozatban, veretlenül várhatja a két hét múlva esedékes folytatást, ráadásul továbbjutó pozícióból.

A magyar bajnok Fradi a Salzburg felett aratott szenzációs győzelmének köszönhetően már hét pont szerzett az Európa-liga alapszakaszában, és veretlenül várhatja a két hét múlva esedékes bolgár Ludogorec elleni hazai mérkőzést. 

A Fradi szenzációsan menetel az Európa-ligában
A Fradi szenzációsan menetel az Európa-ligában
Fotó: Mirkó István

A Fradi sztárcsapatokat előz az Európa-ligában

A Robbie Keane által irányított Fradi három mérkőzésen öt gólt lőtt, kettőt kapott, így a megszerzett hét pontja mellett +2-es a gólkülönbsége. 

A csütörtöki eredmények tükrében a magyar bajnokcsapat a 7. helyről várhatja a folytatást, ami szenzációs, hiszen ha a Fradi az első nyolcban végezne, akkor tavasszal megspórolná a nyolcaddöntőért sorra kerülő párharcot és egyből a legjobb 16 közé kerülne. 

Labdarúgó Európa-liga, Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC, FTC, Fradi, salzburgi Red Bull Arena, 2025. 10. 23. Robbie Keane
Robbie Keane eksztázisban ünnepelte a Fradi győzelmét
Fotó: Mirkó István

A magyar bajnok Ferencváros olyan csapatokat előz meg az Európa-ligában, mint 

  • a végső győzelemre is esélyes angol Aston Villa
  • a portugál FC Porto
  •  a török Fenerbahce
  • az előző szezonban Konferencia-liga-döntős Betis
  • a korábbi BEK-győztes Nottingham Forest
  • a holland Feyenoord
  • vagy az olasz bajnokságban szereplő AS Roma. 
Galéria: Szenzációs Fradi-győzelem Salzburgban
1/38
Robbie Keane, a Fradi edzője eksztázisban ünnepelte a győzelmet

Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló:
Red Bull Salzburg (osztrák)-Ferencvárosi TC (magyar) 2-3 (1-0)
Fenerbahce (török)-VfB Stuttgart (német) 1-0 (1-0)
Braga (portugál)-Crvena zvezda (szerb) 2-0 (1-0)
Olympique Lyon (francia)-FC Basel (svájci) 2-0 (1-0)
FCSB (román)-Bologna (olasz) 1-2 (0-2)
Go Ahead Eagles (holland)-Aston Villa (angol) 2-1 (1-1)
Genk (belga)-Real Betis (spanyol) 0-0
Brann Bergen (norvég)-Glasgow Rangers (skót) 3-0 (1-0)
Feyenoord (holland)-Panathinaikosz (görög) 3-1 (1-1)
AS Roma (olasz)-Viktoria Plzen (cseh) 1-2 (0-2)
Lille (francia)-PAOK (görög) 3-4 (0-3)
Celtic Glasgow (skót)-Sturm Graz (osztrák) 2-1 (0-1)
Makkabi Tel-Aviv (izraeli) - Midtjylland (dán) 0-3 (0-1)
Young Boys (svájci)-Ludogorec (bolgár) 3-2 (1-1)
Freiburg (német)-Utrecht (holland) 2-0 (2-0)
Nottingham Forest (angol)-FC Porto (portugál) 2-0 (1-0)
Celta Vigo (spanyol)-Nice (francia) 2-1 (1-1)
Malmö FF (svéd)-Dinamo Zagreb (horvát) 1-1 (1-0)

 

