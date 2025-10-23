A magyar bajnok Fradi a Salzburg felett aratott szenzációs győzelmének köszönhetően már hét pont szerzett az Európa-liga alapszakaszában, és veretlenül várhatja a két hét múlva esedékes bolgár Ludogorec elleni hazai mérkőzést.

A Fradi szenzációsan menetel az Európa-ligában

Fotó: Mirkó István

A Fradi sztárcsapatokat előz az Európa-ligában

A Robbie Keane által irányított Fradi három mérkőzésen öt gólt lőtt, kettőt kapott, így a megszerzett hét pontja mellett +2-es a gólkülönbsége.

A csütörtöki eredmények tükrében a magyar bajnokcsapat a 7. helyről várhatja a folytatást, ami szenzációs, hiszen ha a Fradi az első nyolcban végezne, akkor tavasszal megspórolná a nyolcaddöntőért sorra kerülő párharcot és egyből a legjobb 16 közé kerülne.

Robbie Keane eksztázisban ünnepelte a Fradi győzelmét

Fotó: Mirkó István

A magyar bajnok Ferencváros olyan csapatokat előz meg az Európa-ligában, mint