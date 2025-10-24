Live
Rendkívüli!

Putyin elismerte: atomfegyvereket is bevethet Zelenszkij ellen, ha ezt az ukrán elnök meglépi

A Ferencváros csütörtökön idegenben 3-2-re legyőzte a Red Bull Salzburg csapatát az Európa-liga főtáblás küzdelmeinek harmadik fordulójában. Ez pedig azt jelenti, hogy a Fradi olyan bravúrt ért el, amilyenre utoljára Albert Flóriánék idejében volt példa.

A Ferencváros csütörtök este idegenben 3-2-re legyőzte a Red Bull Salzburgot a labdarúgó Európa-liga főtáblás küzdelmeinek harmadik játéknapján. A sikerrel a magyar bajnok 7 ponttal a biztos nyolcaddöntőt érő 7. helyen áll a 36 csapatos tabellán. De, ha hiszik, ha nem, nem ez volt az este legnagyobb Fradi-bravúrja.

Labdarúgó Európa-liga, Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC, FTC, Fradi, salzburgi Red Bull Arena, 2025. 10. 23.
A Fradi szenzációs győzelmet aratott Salzburgban
Fotó: Mirkó István

Merthogy van itt még valami!

57 éves klubrekordot állított be a Fradi

A lefújás után a Fradi edzője, Robbie Keane azt mondta az M4 Sportnak adott nyilatkozatában, hogy Ez egy fantasztikus este a klub történetében, valaki azt mondta, talán a ’60-as évek óta nem nyert a csapat két mérkőzést a nemzetközi porondon, de lehet, hogy tévedek.”

És valóban nem tévedt az ír szakember, ugyanis a Frencváros utoljára 1968-ban az UEFA-kupa, ez által az Európa-liga elődjének tekinthető Vásárvárosok kupája, 

1968 tavaszi küzdelmeiben tudott utoljára egymás után két „főtáblás” meccset nyerni idegenben.

 Az Albert Flórián, Novák Dezső, Varga Zoltán, Rákosi Gyula fémjelezte csapat a januári nyolcaddöntőben oda-vissza 1-0-ra verte a legendás Bill Shankly irányította Liverpoolt, majd a folytatásban az Athletic Bilbao ellen aratott kétszer is 2-1-es győzelmet, és jutott be az elődöntőbe. Ahol aztán egy hazai 3-2-vel és az idegenbeli 2-2-vel búcsúztatta az olasz Bolognát, a döntőben viszont már nem bírt az akkor sztárcsapatnak számító Leeds Uniteddel.

Mint arra az M4 Sport cikke felhívja a figyelmet, sorozatban két idegenbeli meccset nyert már korábban is a Fradi, de 1995-ben az Anderlechtet még a selejtezőben sikerült legyőzni, és csak a Grasshoppers elleni legendás 3-0 volt főtáblás meccs.

 

 

