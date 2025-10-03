A Fradi óriási győzelmet aratott Belgiumban egy papíron majdnem 3,5-szer nagyobb értékű kerettel rendelkező ellenféllel szemben. Nagy Barnabás fontos szerepet kapott ebben a sikerben, a mintegy hétperces hosszabbítással együtt szinte egy teljes félidőt töltött a pályán, már 1-0-s előnyben: „Azzal küldött fel a mester, hogy figyeljünk a hosszú labdákra, a beívelt labdákra a védelem mögé, mert az első fél időben voltak ebből gondjaink. Azt gondolom, hogy a második félidőben jobban játszottunk, jobban kontrolláltuk a mérkőzést, mint az elsőben tettük. Az első 45 perc az nem igazán úgy sikerült, ahogy szerettük volna, mert a Genk jobban kontrollált.”
Természetesen nem mehettünk el szó, de leginkább kérdés nélkül a megszerzett négy pont mellett sem, ezzel kapcsolatban Nagy így értékelt: „Szóba került az öltözőben ez a négy pont, hogy az egy egész masszív, jó kezdet. Szerettük volna kapott gól nélkül lehozni ezt a mérkőzést, mert tudtuk, ha ez sikerül, akkor meglesznek a lehetőségeink, be is találtunk és ezzel nyertünk. Azt gondolom, hogy két forduló alatt négy pontot szerezni pozitívum, főleg itt szerezni pontokat Genkben. Nem hiszem, hogy olyan sokan el fognak innen vinni pontot, pontokat, úgyhogy ahogy mondtam, ez egy jó kezdés volt.”
A pontok kapcsán Tóth Alex úgy fogalmazott, hogy „Szerintem abszolút jó eredmény. Kemény meccsen vagyunk túl, de értékes három ponttal távozunk Belgiumból. Nyilván a hat pont lett volna a cél a két meccsen, de nem lehetünk elégedetlenek ezzel.” Azzal kapcsolatban, amit az utolsó szűk tíz percben láthattunk, hogy lényegében egy kapuzott a Genk, mégis sikeresen állta a sarat az FTC, Tóth azt mondta: „Fegyelmezetten kellett védekezni, és mindenkinek a fejét lehajtva kellett küzdeni azért, hogy megnyerjen minden párharcot.”
Ötvös Bence is csereként kapott lehetőséget a meccs hajrájában, ő így értékelt: „Nyilván még korai erről beszélni, de ez a négy pont azért nem néz ki rosszul. Nyilván az első meccsben lehetett volna több, de ahogy alakult az a mérkőzés, be kellett érnünk az egy ponttal. Most ez a meccsünk, azért már beszédes, hogy innen elvisszük a három pontot. Úgyhogy így kell folytatni tovább.” Ötvös aztán őszintén beszélt a jelenlegi formájáról is: „Azt gondolom, hogy egy kicsit hanyatlott a formám, nem tudom, hogy mi ennek az oka, de dolgozom nagyon komolyan, hogy ugyanúgy kiharcoljam a helyem a csapatban, ahogy az elején tettem.”
A gólszerző Varga Barnabást a meccs végéhez közeledve váltó Kristoffer Zachariassen szerint nagyszerűen kezdett a Fradi.
„Nagy eredmény a mai idegenben egy nagyon erős csapat ellen. Szóval lenyűgöző az itteni győzelem. Amikor beküldött Keane, azt mondta előtte, hogy fel kell készülnünk a párharcokra. Tudtuk, hogy nehéz 10, 15, 20 perc vár ránk. Tudtuk, hogy nehéz lesz, ezért fel kellett készülnünk a küzdelemre, a futásra és a második labdákra, és kompaktnak kellett lennünk, közelebb kellett maradnunk egymáshoz... Két meccs, négy pont. Mit mondhatnék erről? Nagyszerű kezdés, tényleg. Főleg, hogy a Plzen elleni meccsen tíz emberrel értük el az egy pontot.”
Robbie Keane a sajtótájékoztatón érthető okokból elégedetten értékelt: „A Genk bizonyította, jó csapat, sok középre lőtt labdával próbálkozott, igyekezett megbontani a védelmünk bal oldalát, ami kétszer-háromszor sikerült is. Miután felismertük, hogy nincs minden rendben, és Callum O'Dowda mélyebben, jobban helyezkedett, kiküszöböltük a hibákat, hatástalanítottuk a támadásokat. A belga középpályások jól járatták a labdát, ám a gólunk után fantasztikusan futballoztunk, kézben tartottuk a meccset... Azt mondtam az öltözőben a srácoknak, játsszanak bátrabban, szerezzenek többször labdát, mert ha mi birtokoljuk és megtartjuk, mi lehetünk a jobb csapat. Taktikailag belenyúltam a meccsbe, megcseréltem Tóth Alex és Jonathan Levi pozícióját, mert Alexnek több energiára volt szüksége, hogy féken tartsa Patrik Hrosovskyt a középpályán. Összességében jobban éreztük magunkat a fordulás után, ez jól látható volt a pályán.”
Ez tényleg egy olyan mérkőzés volt, amikor a kispadon ülők is egytől-egyig együtt éltek a játékkal. Szalai Gábor fogalmazott a reptéren frappánsan ez ügyben, mikor látta, hogy ezt a cikket írom: „Egy szív, egy dobbanás” volt az egész ferencvárosi csapat ezen az estén.
A Fradi legközelebb október 23-án, csütörtökön 18.45-kor lép pályára Salzburgban immár úgy, hogy: