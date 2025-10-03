A Fradi óriási győzelmet aratott Belgiumban egy papíron majdnem 3,5-szer nagyobb értékű kerettel rendelkező ellenféllel szemben. Nagy Barnabás fontos szerepet kapott ebben a sikerben, a mintegy hétperces hosszabbítással együtt szinte egy teljes félidőt töltött a pályán, már 1-0-s előnyben: „Azzal küldött fel a mester, hogy figyeljünk a hosszú labdákra, a beívelt labdákra a védelem mögé, mert az első fél időben voltak ebből gondjaink. Azt gondolom, hogy a második félidőben jobban játszottunk, jobban kontrolláltuk a mérkőzést, mint az elsőben tettük. Az első 45 perc az nem igazán úgy sikerült, ahogy szerettük volna, mert a Genk jobban kontrollált.”

A Fradi fantasztikus győzelmet aratott az Európa-ligában

Fotó: Jill Delsaux/Belga Mag/Belga via AFP

A Fradi már négy pontot szerzett az El-ben

Természetesen nem mehettünk el szó, de leginkább kérdés nélkül a megszerzett négy pont mellett sem, ezzel kapcsolatban Nagy így értékelt: „Szóba került az öltözőben ez a négy pont, hogy az egy egész masszív, jó kezdet. Szerettük volna kapott gól nélkül lehozni ezt a mérkőzést, mert tudtuk, ha ez sikerül, akkor meglesznek a lehetőségeink, be is találtunk és ezzel nyertünk. Azt gondolom, hogy két forduló alatt négy pontot szerezni pozitívum, főleg itt szerezni pontokat Genkben. Nem hiszem, hogy olyan sokan el fognak innen vinni pontot, pontokat, úgyhogy ahogy mondtam, ez egy jó kezdés volt.”

A pontok kapcsán Tóth Alex úgy fogalmazott, hogy „Szerintem abszolút jó eredmény. Kemény meccsen vagyunk túl, de értékes három ponttal távozunk Belgiumból. Nyilván a hat pont lett volna a cél a két meccsen, de nem lehetünk elégedetlenek ezzel.” Azzal kapcsolatban, amit az utolsó szűk tíz percben láthattunk, hogy lényegében egy kapuzott a Genk, mégis sikeresen állta a sarat az FTC, Tóth azt mondta: „Fegyelmezetten kellett védekezni, és mindenkinek a fejét lehajtva kellett küzdeni azért, hogy megnyerjen minden párharcot.”

Ötvös Bence is csereként kapott lehetőséget a meccs hajrájában, ő így értékelt: „Nyilván még korai erről beszélni, de ez a négy pont azért nem néz ki rosszul. Nyilván az első meccsben lehetett volna több, de ahogy alakult az a mérkőzés, be kellett érnünk az egy ponttal. Most ez a meccsünk, azért már beszédes, hogy innen elvisszük a három pontot. Úgyhogy így kell folytatni tovább.” Ötvös aztán őszintén beszélt a jelenlegi formájáról is: „Azt gondolom, hogy egy kicsit hanyatlott a formám, nem tudom, hogy mi ennek az oka, de dolgozom nagyon komolyan, hogy ugyanúgy kiharcoljam a helyem a csapatban, ahogy az elején tettem.”