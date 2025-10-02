A Fradi ismerős helyen szállt meg a csütörtök esti, Genk elleni Európa-liga mérkőzés előtt. Két éve, amikor a magyar bajnok októberben szintén összecsapott a nemzetközi porondon a Genkkel, akkor is ugyanebben a hotelben szállt meg, mint most és akkor a helyiek kértek egy mezt a magyar csapattól emlékbe, a zöld-fehérek pedig szívesen tettek eleget a kérésnek. Mindez akkor derült ki, amikor belestünk egy félig kinyitott, „személyzet” felirattal ellátott ajtón, ugyanis ott volt a falon a Fradi meze is.

Íme a szálloda egyik menedzseri szobája, amelynek dicsőségfalán ott a Fradi meze is

Fotó: Zámbó István, Origo Sport

Persze ebbe a szobába nem lehetett csak úgy bemenni, így megkértük az egyik recepciós hölgyet, hívjon nekünk ez ügyben segítséget. Kisvártatva megérkezett a menedzser, aki büszkén mutatta meg a falat, majd még rátett egy lapáttal, és az egyik asztal fiókját egy laza mozdulattal kihúzva még vagy öt tucat, túlnyomórészt aláírt mezt mutatott meg, holland, belga, lengyel és még a jó ég tudja, milyen nemzetiségű klubcsapatok kapcsán, akik mind itt szálltak meg.

Mikor megkérdeztem, hogy akkor most nagy az öröm, hogy a Genk miatt négy együttes is jó eséllyel itt száll meg, egy mosoly kísérte igen volt a válasz.