Mozart szülővárosában még az egykori zeneszerző zseni is csak csettintett volna, ha látja a Fradit a Salzburg ellen a magyar nemzet számára oly fontos október 23-án játszani. A 36-szoros magyar bajnok zaklatott körülmények között lépett pályára Ausztriában, ugyanis a vendéglátók nemes egyszerűséggel nem engedték be az országba a zöld-fehér szurkolókat szállító külön vonatot, így azt több órányi várakozás után visszafordították Hegyeshalomnál Budapest felé. Döbbenet és példanélküli eset, mivel nem adtak okot a magyar szurkolók erre, nem volt rendbontás a szerelvényen, mégsem mehettek el arra a mérkőzésre, amelyre volt érvényes jegyük, kifizették a belépők mellett a vonatjegyet, meg minden mást is. Értük is küzdöttek az FTC labdarúgói, akik a második félidőben egy egészen elképesztő szűk tíz percet produkálva végül 3-2-re verték meg a papíron jóval erősebb Salzburg csapatát.
A Fradi egyszerűen megállíthatatlan az Európa-ligában
Leírni is elképesztő, de attól még igaz. Az FTC három fordulót követően továbbra is veretlen a második számú nemzetközi kupasorozatban, kétszer nyert és egyszer döntetlent játszott azzal a Victoria Plzennel, amely október 23-án éppen az AS Romát verte meg az El-ben. Ráadásul a zöld-fehérek idegenben tudtak kétszer három pontot gyűjteni, mindkétszer papíron jóval erősebb és értékesebb együttesek ellen (Genk és most a Salzburg). A három mérkőzés alatt megszerzett hét pont a tabella hetedik helyére repítette a csapatot, ami azt jelentené, ha minden így maradna a 8. kör végére:
- a Ferencváros nem a februári rájátszásba,
- hanem rögtön a tavaszi egyenes kieséses szakaszba menetelne be.
Az örömmámorban úszó vendégek közül a gólt és gólpassz jegyző Kristoffer Zachariassent állítottuk meg először a lefújást követően, vele kapcsolatban el kell, mondjam, hogy mindig készségesen áll a sajtó rendelkezésére, és mindig magyarul köszön nekünk, óriási karakter. Első kérdésem az volt hozzá, hogy milyen érzés újra kezdeni, és ilyen eredményesen futballozni:
„Nagyszerű, nagyszerű érzés újra kezdeni és a pályán lenni, szerintem nagyon jó játékot játszottunk. Kicsit peches volt az első góljuk, amit szereztek, de ettől függetlenül szerintem jó első félidőt játszottunk. Játszottunk, és arra kényszerítettük őket, hogy sokat fussanak, és az első félidőben voltak helyzeteink, hogy gólt szerezzünk, aztán a második félidőben erősebben jöttünk ki, és megcsináltuk a szükséges passzokat. Gyorsan szereztünk három gólt, és végül azt hiszem, ez egy nagyon megérdemelt eredmény lett.
Nem játszottam ma extra motivációval, de persze be akarom bizonyítani, hogy tudok játszani, szóval nagyon jó volt újra kezdeni, és keményen dolgoztam az edzéseken,
és igen, jó érzés újra hatással lenni egy meccsre...
Három meccs és hét pont nagyszerű kezdés, és még mindig van mit javítanunk. Szóval elemeznünk kell, és meg kell néznünk a jó dolgokat, mert sok jó pillanat volt a meccsben. Igen, javulni kell, vissza kell hoznunk ezt a bajnokságba, és újra el kell kezdenünk nyerni a bajnokságban.”
Ötvös Bence is a meccs értékelésével kezdett, majd szót ejtett a határról visszafordított szurkolókról is: „Az első félidőben is voltak helyzeteink. Nekik volt egy beadásuk, meg az a lövés, ami elment a lábak között. Azon kívül nagy helyzetük nem volt, nekünk volt ugye a tizenegyes, egy pár beadás, de Yusufnak is volt egy lövése éles szögből. Azt beszéltük nyilván, hogy rájuk kell menni a második félidőben, szerencsére ez most jól sült el.
A félidőben a szakmai stáb látott egy pár dolgot, hogy hol lehetne jobban bontani őket, például kicsit feljebb küldtük a szélsővédőinket, aztán jobban tudtak így egy az egyezni a szélsővédőikre.
Mi is úgy éreztük, hogy kontroll alatt volt a mérkőzés, a labdával azt mondom, hogy jó dolgaink voltak, és szerencsére sikerült három gólt rúgni. Feltüzelte a csapatot, nyilván szerettük volna értük is küzdeni, hogy velük ez történt. Nyilván nagyon szomorú, de azért nekünk a focival kellett foglalkozni. Azért ez egy plusz löketet adott, hogy értük is mutassuk meg” - mondta Ötvös a szurkolókkal kapcsolatban.
„Három olyan középpályásom van, akik soha nem hagyják abba a futást: Zachariassen, Kanichowsky és Ötvös Bence. Mindhárman kiválóan játszottak, különösen a második félidő első 20-25 percét emelném ki velük kapcsolatban, hiszen az elveszített labdák visszaszerzésében nagyszerűen teljesítettek, de Zachariassen ekkor szerezte a gólját is. Számítottunk rá, hogy az ő védők közötti befutásaiból lehetnek majd helyzeteink és ez így is történt. De Bencének is remek meccse volt, sokat dolgozott, nagy munkája van abban, hogy nyerni tudtunk” – mondta Robbie Keane a 3-2-es győzelem után. Majd beszélt Varga Barnabás első félidőben kihagyott tizenegyeséről is:
„Varga kihagyta a tizenegyest, mondtam neki, hogy felejtse el, lépjen túl rajta, folytassa a játékát.
Valójában az egész csapattól csak annyit kértem, hogy folytassuk, mert láttam, hogy jól játszunk annak ellenére, hogy az első félidőben nem sikerült gólt szereznünk.
Megvolt a tervünk, tudtuk, hogy mire számíthatunk a riválistól és próbáltuk végig azt játszani, amit elterveztünk, a srácok pedig kiváló teljesítmény nyújtottak a meccs egészét tekintve” – tette hozzá az ír szakember.
Folytatás az európai foci színpadján majd november 6-án, amikor az FTC egy régi ismerőst, a bolgár Ludogorecet fogadja a Groupama Arénában.
Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló:
Red Bull Salzburg (osztrák)-Ferencvárosi TC 2-3 (1-0)
Salzburg, Red Bull Aréna, 8342 néző, v: Goga Kikacseisvili (georgiai)
gólszerzők: Baidoo (13.), Vertessen (72.), illetve Varga B. (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)
sárga lap: Zachariassen (64.), Raemaekers (81.)
Red Bull Salzburg: Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig (Trummer, 81.) - Yeo (Vertessen, 63.), Diabate, Kjaergaard (Kitano, 63.), Alajbegovic - Ratkov (Onisiwo, 75.), Baidoo (Bischoff, 75.)
Ferencvárosi TC: Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Cissé - Makreckis, Ötvös, Kanichowsky (Keita, 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda, 78.) - Varga B. (Levi, 84.), Yusuf (Joseph, 72.)