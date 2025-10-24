Mozart szülővárosában még az egykori zeneszerző zseni is csak csettintett volna, ha látja a Fradit a Salzburg ellen a magyar nemzet számára oly fontos október 23-án játszani. A 36-szoros magyar bajnok zaklatott körülmények között lépett pályára Ausztriában, ugyanis a vendéglátók nemes egyszerűséggel nem engedték be az országba a zöld-fehér szurkolókat szállító külön vonatot, így azt több órányi várakozás után visszafordították Hegyeshalomnál Budapest felé. Döbbenet és példanélküli eset, mivel nem adtak okot a magyar szurkolók erre, nem volt rendbontás a szerelvényen, mégsem mehettek el arra a mérkőzésre, amelyre volt érvényes jegyük, kifizették a belépők mellett a vonatjegyet, meg minden mást is. Értük is küzdöttek az FTC labdarúgói, akik a második félidőben egy egészen elképesztő szűk tíz percet produkálva végül 3-2-re verték meg a papíron jóval erősebb Salzburg csapatát.

A Fradi szenzációsan menetel az Európa-ligában

Fotó: Mirkó István

A Fradi egyszerűen megállíthatatlan az Európa-ligában

Leírni is elképesztő, de attól még igaz. Az FTC három fordulót követően továbbra is veretlen a második számú nemzetközi kupasorozatban, kétszer nyert és egyszer döntetlent játszott azzal a Victoria Plzennel, amely október 23-án éppen az AS Romát verte meg az El-ben. Ráadásul a zöld-fehérek idegenben tudtak kétszer három pontot gyűjteni, mindkétszer papíron jóval erősebb és értékesebb együttesek ellen (Genk és most a Salzburg). A három mérkőzés alatt megszerzett hét pont a tabella hetedik helyére repítette a csapatot, ami azt jelentené, ha minden így maradna a 8. kör végére:

a Ferencváros nem a februári rájátszásba,

hanem rögtön a tavaszi egyenes kieséses szakaszba menetelne be.

Az örömmámorban úszó vendégek közül a gólt és gólpassz jegyző Kristoffer Zachariassent állítottuk meg először a lefújást követően, vele kapcsolatban el kell, mondjam, hogy mindig készségesen áll a sajtó rendelkezésére, és mindig magyarul köszön nekünk, óriási karakter. Első kérdésem az volt hozzá, hogy milyen érzés újra kezdeni, és ilyen eredményesen futballozni:

„Nagyszerű, nagyszerű érzés újra kezdeni és a pályán lenni, szerintem nagyon jó játékot játszottunk. Kicsit peches volt az első góljuk, amit szereztek, de ettől függetlenül szerintem jó első félidőt játszottunk. Játszottunk, és arra kényszerítettük őket, hogy sokat fussanak, és az első félidőben voltak helyzeteink, hogy gólt szerezzünk, aztán a második félidőben erősebben jöttünk ki, és megcsináltuk a szükséges passzokat. Gyorsan szereztünk három gólt, és végül azt hiszem, ez egy nagyon megérdemelt eredmény lett.