Nem akármilyen meglepetésben volt része annak a maroknyi magyar újságírónak, aki ellátogatott ezen a borús csütörtök délelőttön a Red Bull Salzburg Akadémiájára. A Fradi meccse előtt úgy döntöttünk, hosszú még a nap jeligére, megnézzük azt az akadémiát, ahol többek között Szoboszlai Dominik is pallérozódott több más magyar játékossal együtt. A házigazdák előzetes egyeztetés után kedvesen fogadtak minket, és körbe vezettek a világszínvonalú komplexumon. Illetve csak vezettek volna, ha mindjárt a bejárat mellett nem futunk bele egy ismerős arcba, Lőw Zsoltba, aki jelenleg a Red Bull labdarúgás divíziójában dolgozik.

A Fradi meccse előtt futottunk bele Lőw Zsoltba

Fotó: Mirkó István

A Fradi kora este lép pályára Salzburgban

Lőw is megörült nekünk, mondta, hogy ide is el szokott látogatni a munkájából kifolyólag, ráadásul most még az Európa-liga-mérkőzésre is eljön majd este a magyar szakember.