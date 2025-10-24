A leginkább a második félidőben látványos és izgalmas találkozón Varga Barnabás, Kristoffer Zachariassen, valamint Yusuf Bamidele góljaival mindössze nyolc perc alatt fordított Salzburgban a Fradi. Robbie Keane csapata így három forduló alatt hét pontot szerzett, vagyis a nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az El alapszakaszában. Az osztrák lapok szégyenről és csalódásról írtak a meccs másnapján.

A Fradi válogatott csatára, Varga Barnabás ezúttal is főszereplő volt

Fotó: Mirkó István

Furcsán látják az osztrákok a Fradi győzelmét

A Kronen Zeitung másnap reggeli cikkében kiemelte, hogy az Európa-liga harmadik játéknapja is kudarccal zárult az FC Red Bull Salzburg számára, akik immár három vereséggel és nulla ponttal állnak az Európa-liga tabelláján – szúrta ki a Magyar Nemzet. A lap szerint Thomas Letsch csapata a második félidőbe sem tudott felpörögni, miközben egyedül a kapus, Alexander Schlager nyújtott elfogadható teljesítményt, ugyanis az első félidőben kivédte Varga Barnabás tizenegyesét.

A Fradi-szurkolók hazaküldésével kapcsolatban azt írták, hogy osztrák részről semmiféle rendőri intézkedés nem történt.”

A lap információ szerint a magyar vasúttársaság döntött úgy a vonaton és annak környékén történt incidensek után, hogy két kocsit lekapcsol, és Hegyeshalomban hagy. Az osztrák belügyminisztérium arra is rámutatott, hogy számos más nemzetközi futballmérkőzésen mindig felkészültek voltak, és az osztrák rendőrök minden esetben gondoskodtak a vendégszurkolók biztonságos érkezéséről és távozásáról.

A Kurier szerint az osztrák csapat elherdálta az előnyét a Ferencváros ellen, miközben szerintük közel volt ahhoz, hogy megszerezze első győzelmét a sorozatban.

A ferencvárosi játékosok a meccs után is üzentek a szurkolóknak

Fotó: Mirkó István

A Laola1 a gyenge védekezést kritizálta, ami miatt az osztrák együttes továbbra is pont nélkül áll a második számú európai kupasorozatban, míg az OE24 szerint saját szurkolói előtt maradt szégyenben a Salzburg.

A Salzburger Nachrichten arról írt, hogy a Salzburgnál lassan kezd kellemetlenné válni a helyzet.

A Ferencváros ellen támasztott elvárások ugyanolyan nagyok voltak, mint a csalódás a végén – a szurkolóknak és a játékosoknak is.

A Der Standard szerint a Salzburg saját magát győzte le a Fradi ellen. A cikkben az is szerepel, hogy az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) azt is kijelentette, hogy ők nem felelősek a ferencvárosi szurkolókat szállító vonat visszafordításáért. Az osztrák minisztérium állítása szerint a magyar mozdonyvezető megtagadta az utazás folytatását magyar területen, mivel a vonat megsérült. Ezt követően a magyar rendőrség elvégezte az összes hivatalos eljárást, beleértve a ferencvárosi szurkolók Budapestre történő visszaszállítását is.