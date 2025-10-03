Bár a Genk kezdte veszélyesebben a meccset, az első félidő hajrájában Varga Barnabás góljával a magyar bajnok Ferencváros szerezte meg a vezetést Belgiumban. A magyar válogatott csatár akár duplázhatott is volna a fordulás után, de kihagyott egy tizenegyest, viszont a Fradinak az is belefért, így elvitte a három pontot Genkből.
A magyar bajnok ezzel megszerezte első győzelmét az Európa-liga alapszakaszában és jelenleg két meccs után 4 ponttal a továbbjutást érő 11. helyen áll a tabellán.
A Genk elleni győzelem után Kubatov Gábor, az FTC elnöke érthetően elégedett és optimista volt, a lefújás után pedig ennek többször is hangot adott a közösségi oldalán.
Genk zöld-fehér!!!
– fogalmazott Kubatov Gábor.
Az elnök aztán a csapat hazaérkezése után is közzétett egy posztot, amiben azt írta: „Ennél jobb talán nem is lehetne. Pár óra múlva folytatjuk a munkát! Hajrá, Fradi!”.
A Ferencváros hétvégén a listavezető Paksot fogadja, majd a válogatott szünetet követően Újpestre látogat, az Európa-ligában pedig legközelebb a pont nélkül álló osztrák Red Bull Salzburg vendége lesz.
Meddig jut a Fradi?
