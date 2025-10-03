Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Dróninvázió: leállt a teljes reptér!

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferencváros 1-0-ra nyert a Genk vendégeként, ezzel megszerezte első győzelmét a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. A mérkőzés után a Fradi elnöke, Kubatov Gábor üzent a közösségi oldalán.

Bár a Genk kezdte veszélyesebben a meccset, az első félidő hajrájában Varga Barnabás góljával a magyar bajnok Ferencváros szerezte meg a vezetést Belgiumban. A magyar válogatott csatár akár duplázhatott is volna a fordulás után, de kihagyott egy tizenegyest, viszont a Fradinak az is belefért, így elvitte a három pontot Genkből.

A győztes Ferencváros játékosai A Fradi játékosai ünneplik a Genk elleni Európa-liga-győzelmet
A Fradi játékosai ünneplik a Genk elleni Európa-liga-győzelmet
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A magyar bajnok ezzel megszerezte első győzelmét az Európa-liga alapszakaszában és jelenleg két meccs után 4 ponttal a továbbjutást érő 11. helyen áll a tabellán. 

Kubatov Gábor üzent a Fradi győzelme után 

A Genk elleni győzelem után Kubatov Gábor, az FTC elnöke érthetően elégedett és optimista volt, a lefújás után pedig ennek többször is hangot adott a közösségi oldalán.

Genk zöld-fehér!!!

– fogalmazott Kubatov Gábor.

Az elnök aztán a csapat hazaérkezése után is közzétett egy posztot, amiben azt írta: „Ennél jobb talán nem is lehetne. Pár óra múlva folytatjuk a munkát! Hajrá, Fradi!”.

A Ferencváros hétvégén a listavezető Paksot fogadja, majd a válogatott szünetet követően Újpestre látogat, az Európa-ligában pedig legközelebb a pont nélkül álló osztrák Red Bull Salzburg vendége lesz.

Kapcsolódó cikkek:

„Reggelre kirúgnak!” – megalázták a Fradi El-ellenfelének edzőjét
Ezzel a varázslatos góllal nyert a Fradi a Genk ellen – videó
„Két meccs, négy pont. Lenyűgöző győzelem” – a Fradi berobbant az Európa-ligába
Sztárcsapatok kullognak a Fradi mögött az Európa-ligában
Varga Barnabás nagyon élvezte a Genk védői elleni harcot
A Fradi csodát tett Belgiumban az Európa-liga alapszakaszának második körében
Varga Barnabás csodagóljával a Fradi legyőzte a Genket az El-ben

Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A ligaszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!