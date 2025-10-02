Nagyjából két órával a kezdősípszó előtt érkeztünk meg a stadionhoz a médiás kollégákkal, útközben a kisbuszunk ablakából már lehetett látni a meccsre igyekvő hazai szurkolókat, a Genk-Fradi sálakat árusító embereket és egy nagyobb kocsmánál a helyi ultrák gyülekeztek jó hangulatban. A mérkőzés biztosítását nem bízták a helyi erők a véletlenre, a rendőrség gyalogosan és mint a lenti képen látható módon, lovakkal kiegészülve is járőrözött a szurkolók mellett. Egyébként a stadion mellett otthoni kifejezéssel élve egy kisebb falunap alakult ki, hangos zenével, food truck-okkal, és volt még egy sátor is, ahol a csapat kék színével volt minden kivilágítva és egy DJ húzta a talpalávalót a söröző, beszélgető szimpatizánsoknak. Ami egyedüliként furcsa volt, hogy a kezdésre sem telt meg a stadion, sőt, nagyjából maximum kétharmadig lehetett, pedig mind a két csapatnak fontos Európa-liga-meccs volt a mostani. A Fradi kapcsán több mint 320 szurkoló váltott jegyet és utazott ki Belgiumba, hogy mint mindig, most is űzze, hajtsa a sajátjait az elejétől a végéig. Később az is kiderült az egyik helyi kollégának köszönhetően, hogy egészen pontosan 13 743 szurkoló váltott belépőt a stadionba, ami nem sokkal több, mint egy félház.
Rögtön a kezdést követően, már az első percben agresszíven kezdett a Fradi, letámadta ellenfelét, és szögletig is eljutott, amiből azonban nem lett közvetlen veszély. Ezután hamar felocsúdott a Genk, a harmadik percben egy jó kiugratás után egy az egyben mehetett a hazaiak játékosa Dibusszal szemben, de a magyar válogatott kapusa óriási védéssel akadályozta meg a gólszerzést.
Innentől kezdve egy-két vendégtámadást leszámítva a hazaiak kontrollálták az összecsapást, de az utolsó passzoknál, lövések előtt mindig résen volt a Ferencváros, nem jutott közel a Genk a vezetés megszerzéséhez. A 35. percben láthattunk élőben is egy új, kissé furcsa szabályt akció közben, Dibusznak több mint nyolc másodpercig volt a labda a kezében, emiatt pedig szögletet végezhetett el a belga együttes.
A 42. percben aztán Joseph ugrott ki jól és félelemetes sebességgel robogott a genki kapu felé, majd jó 16-18 méterről el is eresztett egy bombát, de Van Crombrugge vetődve kiöklözte azt, így maradt a 0-0, de nem sokáig. A félidő vége előtt egy jó beadást követően ki más, mint Varga Barnabás emelkedett és fejelt gyönyörűen a kapuba, a dermedten álló Van Crombrugge mellett, ezzel 1-0 lett a szünetre az FTC-nek.
Egészen álomszerűen kezdődött a második félidő magyar szempontból, akárcsak az első 45 perc elején, most is letámadott a Fradi, aminek a 47. perc derekán egy tizenegyes lett a vége, ugyanis a hazai kapus elgáncsolta Josephet, amiért egyből a büntetőpontra mutatott a játékvezető. Az első zöld-fehér gól szerzője, Varga állt a labda mögé, de ezúttal sajnos Van Crombrugge a helyén volt és kiütötte a labdát, maradt így az 1-0.
Aztán az 54. percben már Dibusz volt munkában, egy középtávoli lövés a kapufán csattant, felgyorsultak az események a meccsen. A Fradi abszolút felnőtt a Genk mellé, sőt. A 61. percben egy tetszetős akció végén Keita lőhetett a tizenhatoson belülről, de a kapus a helyén volt, de mire ezt mind leírtam a túloldalon Dibusz mutatott be egy emberfeletti bravúrt. Aztán a 75-78. perc között drámai jelenetsort láthattak a nézők, El Ouahdi maradt lent egy szabálytalanságot követően a gyepen, percekig ápolták, mielőtt lecserélték volna (ekkor már nem volt pályán, mivel hordágyon szállították el).
A második félidőben mindkét vezetőedző alaposan belenyúlt a mérkőzésbe, konkrétan 5-5 új játékos érkezett mindkét csapatba, hogy frissítést hozzon a pályára. Ettől függetlenül már nem változott az eredmény, pedig hét! percet hosszabbított a játékvezető, maradt az 1-0 a rekord magyar bajnoknak a hármas sípszónál is.
A Fradi első két Európa-liga alapszakasz mérkőzésének mérlege az alábbi:
Két kör után négy pont, az finoman fogalmazva sem egy rossz kezdet. Folytatás október 23-án a Salzburg ellen, szintén idegenben.
Meddig jut a Fradi?
