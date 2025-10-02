Nagyjából két órával a kezdősípszó előtt érkeztünk meg a stadionhoz a médiás kollégákkal, útközben a kisbuszunk ablakából már lehetett látni a meccsre igyekvő hazai szurkolókat, a Genk-Fradi sálakat árusító embereket és egy nagyobb kocsmánál a helyi ultrák gyülekeztek jó hangulatban. A mérkőzés biztosítását nem bízták a helyi erők a véletlenre, a rendőrség gyalogosan és mint a lenti képen látható módon, lovakkal kiegészülve is járőrözött a szurkolók mellett. Egyébként a stadion mellett otthoni kifejezéssel élve egy kisebb falunap alakult ki, hangos zenével, food truck-okkal, és volt még egy sátor is, ahol a csapat kék színével volt minden kivilágítva és egy DJ húzta a talpalávalót a söröző, beszélgető szimpatizánsoknak. Ami egyedüliként furcsa volt, hogy a kezdésre sem telt meg a stadion, sőt, nagyjából maximum kétharmadig lehetett, pedig mind a két csapatnak fontos Európa-liga-meccs volt a mostani. A Fradi kapcsán több mint 320 szurkoló váltott jegyet és utazott ki Belgiumba, hogy mint mindig, most is űzze, hajtsa a sajátjait az elejétől a végéig. Később az is kiderült az egyik helyi kollégának köszönhetően, hogy egészen pontosan 13 743 szurkoló váltott belépőt a stadionba, ami nem sokkal több, mint egy félház.

A Genk-Fradi előtt lovasrendőrök járőröztek a stadion körül

Fotó: Zámbó István, Origo

A Fradi jól kezdte a meccset

Rögtön a kezdést követően, már az első percben agresszíven kezdett a Fradi, letámadta ellenfelét, és szögletig is eljutott, amiből azonban nem lett közvetlen veszély. Ezután hamar felocsúdott a Genk, a harmadik percben egy jó kiugratás után egy az egyben mehetett a hazaiak játékosa Dibusszal szemben, de a magyar válogatott kapusa óriási védéssel akadályozta meg a gólszerzést.

Innentől kezdve egy-két vendégtámadást leszámítva a hazaiak kontrollálták az összecsapást, de az utolsó passzoknál, lövések előtt mindig résen volt a Ferencváros, nem jutott közel a Genk a vezetés megszerzéséhez. A 35. percben láthattunk élőben is egy új, kissé furcsa szabályt akció közben, Dibusznak több mint nyolc másodpercig volt a labda a kezében, emiatt pedig szögletet végezhetett el a belga együttes.