Csütörtök este a magyar bajnok Ferencváros 1-0-ra nyert a belga Genk otthonában az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában. A Robbie Keane vezette Fradi ezzel két mérkőzés után még veretlen a sorozatban és továbbjutó helyről várhatja a folytatást.

A Fradi múlt héten 1-1-es döntetlent játszott a Groupama Arénában a cseh Viktoria Plzen ellen, most pedig 1-0-ra nyert a belga Genk otthonában. 

A Fradi szenzációs győzelmet aratott az Európa-ligában
Fotó: Jill Delsaux/Belga Mag/Belga via AFP

Továbbjutó helyen a Fradi

Robbie Keane együttese ezzel két meccs után 4 ponttal, veretlenül áll a sorozatban és jelenleg a 11. helyen áll az Európa-liga alapszakaszában, tehát továbbjutó helyen áll. 

A magyar bajnokcsapat ezzel olyan sztárcsapatokat előz meg, mint az olasz AS Roma, a német VfB Stuttgart, az angol Nottingham Forest, a skót Celtic vagy a holland Feyenoord. 

Robbie Keane együttese az El-alapszakasz harmadik fordulójában, október 23-án a Red Bull Salzburg vendége lesz.

Meddig jut a Fradi?
