A Fradi múlt héten 1-1-es döntetlent játszott a Groupama Arénában a cseh Viktoria Plzen ellen, most pedig 1-0-ra nyert a belga Genk otthonában.
Robbie Keane együttese ezzel két meccs után 4 ponttal, veretlenül áll a sorozatban és jelenleg a 11. helyen áll az Európa-liga alapszakaszában, tehát továbbjutó helyen áll.
A magyar bajnokcsapat ezzel olyan sztárcsapatokat előz meg, mint az olasz AS Roma, a német VfB Stuttgart, az angol Nottingham Forest, a skót Celtic vagy a holland Feyenoord.
Robbie Keane együttese az El-alapszakasz harmadik fordulójában, október 23-án a Red Bull Salzburg vendége lesz.
Meddig jut a Fradi?
