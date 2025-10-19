A labdarúgó NB I 10. fordulójának rangadóján a Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott az Újpest otthonában. A Fradi az első félidőben Varga Barnabás csodás fejesével szerzett vezetést, az Újpest viszont a második játékrészben egy szép támadás után kiegyenlített.

A Fradi kapusa, Gróf Dávid elnézést kért

Fotó: Ladóczki Balázs

A Fradi kapusa elveszítette a fejét

A meccs hosszabbításában furcsa jelenetek játszódtak le, amikor a Fradi kapusa, Gróf Dávid ellökött egy labdaszedő gyereket. A Fradi kapusa azt nehezményezte, hogy lassan kapott labdát, de a játékvezető a tettéért piros lapot adott. A Fradinak nem volt már több cseréje, ezért Varga Barnabás vette fel Gróf mezét és állt be a kapuba. A válogatott támadónak már nem akadt dolga a kapuban.

Gróf a történtek után gyorsan reagált a Fradi hivatalos oldalán.

„Nagyon sajnálom, ami történt. Szerettem volna mielőbb megjátszani a labdát, lendületből igyekeztem megszerezni a labdát és a játék hevében, lendületből tettem, amit tettem. Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem akartam ártani a labdaszedőnek. Nagyon sajnálom és mindenkitől elnézést kérek, megbántam a cselekedetemet. Még az életben nem volt sárga lapom se hasonló eset miatt. Mindketten tudjuk, hogy mi történt és szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól” – mondta Gróf Dávid.

A nagy kérdés most az lehet, hogy mikor térhet vissza Dibusz Dénes a sérüléséből, ugyanis Gróf Dávidra így biztosan etiltás vár majd, kérdés, hány meccsre tiltja majd el az MLSZ.