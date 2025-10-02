Live
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője nem a Genk elleni Európa-liga mérkőzésen kezd hazardírozni. A Fradii edzője a ligaszakasz második fordulójában is a már többször bizonyított tizenegyet küldi pályára.

A Ferencváros 21 órától a belga Genk otthonában folytatja szereplését a labdarúgó Európa-ligában. A cseh Viktoria Plzen elleni bravúros és drámai pontmentés után most az ugyancsak régi ismerős belga csapat otthonában készül pontot szerezni a magyar bajnok Fradi.

Ferencvárosi TC – Plzen, FradiPlzen, FTC, Ferencváros, FC Viktoria Plzen, Európa-liga, főtábla, 1. forduló, foci, labdarúgás, Groupama Aréna, Budapest, 2025.09.25.
Ahogy a Plzen ellen, úgy ezúttal sincs meglepetés a Fradi kezdőjében
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Így kezd a Fradi Genkben

Robbie Keane, ahogy az várható volt, nem egy fontos Európa-liga-meccsen áll neki kockázztatni, így igazából nincs meglepetés a kezdő 11-et illetően. A kapuban természetesen most is Dibusz Dénes áll, elől pedig Varga Barnabás igyekszik fenntartani fantasztikus góllövőformáját.

Keane stabil kezdői közül ezúttal természetesen hiányzik a Plzen ellen piros lapot kapó Cebrail Mackreckis. Ott van viszont a csapatban a hétvégi bajnoki fordulóban az ETO ellen gyönyörű gólt szerző Jonathan Levi.

A Fradi kezdője:

Dibusz – Raemaekers, Cissé, Gartenmann – O'Dowda, Levi, Keita, Tóth A., Cadu – Joseph, Varga B.

A találkozó 21 órakor kezdődik Genkben, a mérkőzést szöveges élő tudósítás formájában követhetik az Origón.

 

