Győztes csapaton ne változtass, vagy ha változtatsz, azt tedd bátran. Ehhez a mondáshoz tartja magát a Fradi edzője, Robbie Keane is, aki kijelölte a Red Bull Salzburg elleni kezdőcsapatot.

A Fradi kezdőjébe visszatért Dibusz Dénes

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Így kezd a Fradi

Az ír szakvezető természetesen nem számíthatott a középpálya és a csapat egyik legjobbjára, Tóth Alexre, aki kisebb sérülés miatt nem lehet ott a pályán. A csapatkapitány, Dibusz Dénes természetesen a társakkal tartott meccsre, és válogatott kapus maga mögött hagyva kisebb sérülését vissza is tért a kezdőbe, így ezúttal már nem az Újpest ellen védései mellett botrányával a középpontba kerülő Gróf Dávid fog védeni. Ugyancsak váratlan húzás, hogy a szezonban a korábbiakhoz képest kevesebb szerepet kapó „dupla tüdejű” norvég támadó középpályás, Kristoffer Zachariassen is az első perctől pályán lesz.

Az osztrákok helyzetét nehezíti, hogy a csatársorban ott lesz az a Varga Barnabás, akivel a helyi lapok is kiemelten foglalkoztak a meccs előtt, és aki bomba formában van az ősszel.

A Fradi 3-5-2-es hadrendje így néz ki:

Dibusz – Cissé, Raemaekers, Gartenmann – Cadu, Zachariassen, Kachinovsky, Ötvös B., Makreckis – Yusuf, Varga B.

A Red Bull Salzburg–Ferencváros találkozó 18.45-kor kezdődik az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában.

A Fradi hiába játszik a szomszédban, ezúttal a szokottnál kevesebb szurkoló támogatja majd a zöld-fehéreket, ugyanis visszafordították a magyar-osztrák határról azt a vonatot, amelyikkel több száz fradista ment volna a meccsre.