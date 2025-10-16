A Fradi elnöke, Kubatov Gábor a hivatalos Facebook-oldalán jelentkezett egy poszttal, amelyben azt írta, hogy ma, azaz csütörtökön 18.00-kor szurkolói ankét lesz a Groupama Arénában. Még azt is hozzátette a zöld-fehérek első embere, hogy „Te milyen kérdést tennél fel a Fradival kapcsolatban?”

A Fradi szurkolóit várják csütörtökön a Groupama Arénában

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A Fradi jól áll a bajnokságban és az El-ben is

Az FTC jó helyzetből várhatja ezt az ankétot, mert a bajnokságban a tabellát vezető Paks mögött négy ponttal lemaradva, de egy meccsel kevesebbet játszva a második helyen áll. Emellett a nemzetközi porondon, az UEFA második számú kupasorozatában, az Európa-ligában is helytáll a csapat, két fordulót követően egy-egy győzelemmel és döntetlennel áll négy megszerzett ponttal, amivel a 11., továbbjutást érő pozícióban vannak a ferencvárosiak.

A bajnokságban vasárnap a Megyeri útra utazik a rekord magyar bajnok a derbire, míg október 23-án, a nemzeti ünnepünkön a Salzburg otthonában lép pályára a Fradi az El-ben.