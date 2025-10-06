A góllövőlistát – csapattársával, Gruber Zsomborral holtversenyben – vezető Varga Barnabás 100. tétmérkőzését játszotta a Fradiban, és a 63. gólját szerezte meg, ám a lefújást követően mégsem volt felhőtlenül boldog.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke sem hagyta szó nélkül a vasárnapi Paks elleni rangadón történteket

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Fradi elnöke, Kubatov Gábor is reagált

A második félidőben ugyanis hiába egykapuzott az NB I címvédője, amely Pesics révén a hajrában vezetést szerzett, ám Windecker tizenegyesből kiegyenlített, így az éllovas pontot tudott menteni a hosszabbításban.

Mint ismert, Varga Barnabás sem kertelt, a Fradi gólszerzője csalódottan értékelt az M4 Sportnak a Paks elleni mérkőzés után.

Győzelmet érdemeltünk volna, bár sok futballt ma sem láttunk a pályán, persze a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk. Vannak, akik asszisztálnak is ehhez, innen is köszönjük nekik. Nem tudom, hogy Lenzsér hogyan maradhatott a pályán ismét. A múlt héten is láttam, milyen tizenegyest kapott. Ismerem őt, fociztam vele, biztos, hogy bement az öltözőbe és ő is egy jót mosolygott rajta. De hát ez már csak ilyen, hétről hétre bizonyítják, hogy ezt a 99 százalékot hozzák”

– szúrt oda az ellenfélnek, különösen Lenzsér Bencének a Fradi válogatott ásza.

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor sem hagyta szó nélkül a történteket. A Ferencváros első embere a közöségi oldalán osztotta meg Varga nyilatkozatát, amelyhez csak annyit fűzött:

Vannak akik asszisztálnak is ehhez.

A két csapat a Groupama Arénában 2018 augusztusa után játszott újra döntetlent, amellyel a paksiak továbbra is veretlenek a bajnokságban, összességében pedig május közepe, tizenegy forduló óta nem veszítettek NB I-es meccset.

