A Fradi 1-1es meccset játszott az Újpest ellen az NB I-ben. A meccs hosszabbításában furcsa jelenetek játszódtak le, amikor a Fradi kapusa Gróf Dávid elökött egy labdaszedő gyereket. A Fradi kapusa azt nehezményezte, hogy lassan kapott labdát, de a játékvezető a tettéért piros lapot adott.

A Fradi-Újpest ezúttal is feszült hangulatban telt

Fotó: Ladóczki Balázs

A Fradi kapujába Varga Barnabás állt be

A Fradinak nem volt már több cseréje, ezért Varga Barnabás vette fel Gróf mezét és állt be a kapuba. A válogatott támadónak már nem akadt dolga a kapuban, a meccsnek 1-1 lett a vége, méghozzá úgy, hogy Varga Barnabás szerezte a zöld-fehérek gólját.

A nagy kérdés most az lehet, hogy mikor térhet vissza Dibusz Dénes a sérüléséből, ugyanis Gróf Dávidra így biztosan etiltás vár majd, kérdés, hány meccsre tiltja majd el az MLSZ.

Videón az eset: