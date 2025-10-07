A második félidőben ugyanis hiába borult fel a pálya az NB I címvédője javára, amely Pesics révén a hajrában vezetést is szerzett, végül Windecker egy erősen vitatott tizenegyesből egyenlített, így az éllovas pontot tudott menteni a hosszabbításban. Mint ismert, a tizenegyes, valamint úgy általában a bíráskodás kapcsán Varga Barnabás sem kertelt, a Fradi gólszerzője csalódottan értékelt az M4 Sportnak a Paks elleni mérkőzés után: „Győzelmet érdemeltünk volna, bár sok futballt ma sem láttunk a pályán, persze a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk. Vannak, akik asszisztálnak is ehhez, innen is köszönjük nekik.” – mondta többek között Varga, amihez Kubatov Gábor még annyit fűzött hozzá, hogy: „Vannak, akik asszisztálnak is ehhez.” Nos, aki azt hitte itt véget ért ez a történet, az tévedett.

A Fradi edzője, Robbie Keane is keményen fogalmazott a játékvezetés kapcsán

Fotó: JILL DELSAUX / BELGA MAG

A Fradi edzője sem értette a történteket

Kubatov Gábor megosztotta Robbie Keane értékelésének a játékvezetőre és a tizenegyesre vonatkozó részét, amelyhez még ennyit írt: „Van, ami még őt is meg tudja lepni, pedig nem kis karrier van mögötte…”

Az ír vezetőedző a lenti videóban éppen ezt mondta: „Meg kellett volna nyernünk ezt a mérkőzést, én örülnék neki, hogy ha itt lenne a bíró és fel lehetne tenni neki ezeket a kérdéseket, hogy hogyan volt ez tizenegyes. Hogy ha ez az eset egy tizenegyes, akkor minden egyes mérkőzésen 5-6 hasonló eset van, és mindegyikre tizenegyest kéne adni. Teljesen értetlenül állok, 25 éve focizom, de sose láttam még ilyen döntést.”

