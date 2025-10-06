A Fradi jobban kezdte a rangadót, de a 21. percben hátrányba került, ám a 100. FTC-meccsén pályára lépő Varga Barnabás hamar kiegyenlített. A második félidőben szinte végig egykapuzott Robbie Keane együttese, amely Alekszandar Pesics révén a hajrában vezetést szerzett, ám Windecker József 11-esből kiegyenlített, így az éllovas pontot tudott menteni a hosszabbításban.
A mérkőzés után Robbie Keane dühösen nyilatkozott, az ír szakember élesen bírálta a játékvezetőt, amiért 11-est ítélt az ellenfélnek az utolsó percekben. A Fradi válogatott játékosa, Ötvös Bence is csalódott volt, de a bíróval nem akart foglalkozni.
Ilyen mérkőzés után nem esik jól az embernek, hogy így megy el a győzelem, de nyilván nem az én dolgom, hogy a bíróval foglalkozzak. Az edző az öltözőben már kicsit nyugodtabb volt. Elmondta, hogy mindenki beletette a munkát a meccsbe, de ez most így alkult.
Nyilván voltak külső tényezők is, amik befolyásolták a meccset. Frusztrálja az embert, amikor az egyik oldalon sárgát kapunk, a másik oldalon meg ugyanezért semmi, de ezzel nem tudunk mit csinálni sajnos” – mondta a Nemzeti Sportnak diplomatikusan Ötvös, aki ezen a nyáron éppen a Pakstól igazolt a Ferencvároshoz.
Az eső paksi gól szerzője, Pető Milán bízott a csapatában. és biztos volt benne, hogy pontot szereznek a bajnoki címvédő otthonában.
„A hét elején már megtudtuk, hogy nagyjából milyen kezdőcsapattal állunk majd fel a Ferencváros ellen, így én is úgy készültem végig, hogy végre kezdő csapatban leszek, és mindenképpen szerettem volna meghálálni a bizalmat. Ami a gólomat illeti, miután megláttam, hogy Dibusz már csak a gólvonal után tudott beleérni a lövésembe, nagyon örültem neki.
A kispadról nézve a mérkőzést, bíztam a többiekben, és tudtam, hogy az egy gólos hátrányunk után ki fogunk egyenlíteni. Nagyon örülök az eredménynek. Úgy gondolom, a nyomást abszolút jól kezelte a csapat.
Ebben a stadionban senkinek sem egyszerű játszani, pontot elhozni. Nekünk ez szerencsére már többször sikerült” – olvasható a klub honlapján, miként fogalmazott Pető Milán a meccs után.
A két csapat a Groupama Arénában 2018 augusztusa után játszott újra döntetlent, amellyel az éllovas paksiak továbbra is veretlenek a bajnokságban, összességében pedig május közepe, tizenegy forduló óta nem veszítettek NB I-es meccset.
