A Ferencváros a 21. percben hátrányba került, de a 100. Fradi-meccsén pályára lépő Varga Barnabás megvillant és nem sokkal később egyenlített. A második félidőben szinte végig egykapuzott az NB I címvédője, amely Pesics révén a hajrában vezetést szerzett, ám Windecker 11-esből kiegyenlített, így az éllovas pontot tudott menteni a hosszabbításban.
Robbie Keane a lefújást követően dühösen nyilatkozott, a Fradi ír edzője szerint ezt a meccset meg kellett volna nyerniük, a Tóth Alex megmozdulása miatt megítélt 11-est pedig nem szabadott volna befújnia Csonka Bence játékvezetőnek.
Ennek a mérkőzésnek nem szabadott volna döntetlennek lennie, nyernünk kellett volna. Ez semmiképpen nem lehetett volna 11-es. A játékos felugrott a levegőbe, a labdát nézte, nem látta, mi van mögötte. A bíró nem volt következetes.
Yusuf feldobta magát, amiért kapott egy sárga lapot, míg a másik oldalon egy ugyanilyenért nem kapott sárgát az ellenfél játékosa. Az ellenfél középső védője nyolc faultot követett el, egyikért sem kapott lapot. Most nekem kell azokra a kérdésekre felelnem, amik a bírói következetlenség miatt merülnek fel” – dühöngött Robbie Keane.
Varga Barnabás sem kertelt, a Fradi gólszerzője csalódottan értékelt az M4 Sportnak a Paks elleni mérkőzés után.
Győzelmet érdemeltünk volna, bár sok futballt ma sem láttunk a pályán, persze a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk. Vannak, akik asszisztálnak is ehhez, innen is köszönjük nekik. Nem tudom, hogy Lenzsér hogyan maradhatott a pályán ismét.
A múlt héten is láttam, milyen tizenegyest kapott. Ismerem őt, fociztam vele, biztos, hogy bement az öltözőbe és ő is egy jót mosolygott rajta. De hát ez már csak ilyen, hétről hétre bizonyítják, hogy ezt a 99 százalékot hozzák” – szúrt oda az ellenfélnek, különösen Lenzsér Bencének a Fradi válogatott ásza.
A vendégek edzője, Bognár György szerint egyik csapat sem érdemelt győzelmet.
Kiegyenlített mérkőzés volt, talán a Ferencváros egy kicsit jobban és kezdeményezőbben játszott, mint mi, de nem érdemelt győzelmet, ahogyan mi sem. Kicsit visszafogott volt a játékunk, egy-két lehetőségünk volt, nem több.
A Fradi nyomást tud gyakorolni az ellenfelekre, így ránk is, nem úgy van itt az Üllői úton, hogy mindig az történik, amit mi akarunk” – mondta a paksiak edzője, aki hozzátette, 70 méternyi távolságból nem látta a büntetőt megelőző szituációt.
