A Fradi egy egészen elképesztő Európa-liga kezdésen van túl a Viktoria Plzen ellen. A csehek szerezték meg a mérkőzés első gólját szeptember végén, aztán a zöld-fehérek még nagyobb bajba kerültek az első félidő végéhez közeledve, amikor második sárga lapja miatt Makreckis megkapta a pirosat is, így tíz emberre fogyatkoztak. Robbie Keane a szünetben valószínűleg rendet tehetett a fejekben, ugyanis a második 45 percben megtáltosodott a Ferencváros, agresszívan, jól játszott, aminek a végén meg is lett az eredménye, az utolsó percekben a csereként beállt Pesics találatával mentett meg egy pontot a Groupama Arénában a hazai csapat. Az UEFA második számú sorozatában az alapszakasz második fordulójában egy papíron jóval keményebb ellenfél következik, a belga bajnokságban vitézkedő, az El nyitányában a Rangerst megverő Genk.
Szerdán délután indult el az FTC a következő El-kalandjára, illetve egészen pontosan indult volna el valamivel fél öt után, de a csapatot szállító repülőgép pilótája némi meglepetésre a repülés nemzetközi világában magyarul kért elnézést a késedelmes indulásért. Ahogy találóan fogalmazott, ha mindenki kinéz a jobb oldali ablakon, akkor láthatja, hogy még nagyban folyik át a kerozin a gépbe, így addig nem gurulunk ki a kifutópályára, amíg nem végeztek a művelettel. Így lett egy szűk háromnegyedórás késés, aminek köszönhetően kicsit sűrű lett a program a leszállást követően. Hogy miért? Hát azért, mert az UEFA a meccsek előtti napon kötelezően előírja mindkét fél részére, hogy tartson sajtótájékoztatót, és ennek időpontját is előre közli, így meglehetősen szoros lett a menetrend.
Amint elhagytuk a repteret, a maroknyi magyar újságíró a Fradi stábjával, Robbie Keane-nel és Toon Raemaekerszel kisbuszba csapta magát és robogott a Genk ultramodern, nagyjából a Groupamával megegyező méretű stadionjába (23 000 néző befogadására alkalmas az itteni létesítmény). Miután kiszálltunk, a helyiek segítőkész kollégája látva a népes csoportot, előre is elnézést kért, hogy ennyien nem fogunk beférni a liftbe, így egy közös lépcsőzésre invitált minket. Mivel szeretem a számokat, nem okozott gondot, hogy mind a 76 lépcsőt megszámoljam, mire felértünk a negyedik emeletre, ahova fitten és gyorsan legelőször Keane és Raemaekers ért fel. Így őket fogadta az alábbi látvány, amivel kapcsolatban Keane meg is kérdezte a játékosát, hogy melyik pite pontosan mit tartalmaz és a belga fiatalember készségesen sorolta is a válaszokat. Persze sokat nem időztek a sütik mellett, és a kóstolás is elmaradt, mert kezdődött a sajtótájékoztató.
Először Raemaekerstől lehetett kérdezni, aki hamar meg is kapta a felvetést az egyik helyi erőtől, hogy most akkor ő lett Keane kedvenc játékosa azzal, hogy elárulja neki a Genk erősségeit és gyengeségeit. Némi meglepetésre nem tudott egyből válaszolni a kérdésre, mert az ír szakember némi humort csempészve az estébe megelőzte azzal a mondattal, hogy „Raemaekers azt hitte, hogy a Gent ellen játszunk nem a Genk ellen”. Ezután megkapta a szót 25 éves focista is: „Sok felvétel van a Genk csapatáról, megvannak a videók, amelyekből a csapat fog dolgozni ez ügyben. Jó újra itt lenni belga földön, vártam már ezt a meccset, mert a családom is itt lesz és nem kellett sokat utazni nekik, hogy lássanak”.
„Minden meccs más és más az Európa-ligában, itt nincs könnyű meccs. A Plzen ellen az első félidőben nem úgy játszottunk, ahogy kellett volna, nem tartottuk jól a labdát, nem voltunk türelmesek. Nem volt szerencsénk, mert jött a piros lap is, de megmutattuk a karakterünket, tíz emberrel sokkal jobb csapat lettünk. Remélhetőleg holnap a Genk ellen jobban dominálunk majd, és az elejétől ezt kell csinálni, dominálni, ami nem lesz könnyű, de ez lesz a feladatunk” – vette át a szót Robbie Keane, aki kiemelt az ellenfél koreai csatárát, Oh Hyeon-gyut, aki a Rangers ellen a meccs egyetlen gólját szerezte.
„A Genk egy fiatalos, energikus csapat, de ha tudjuk hozni a Plzen elleni második félidős formát, vagy amit a hétvégén mutattuk, akkor egy nagyon jó meccset tudunk velük majd játszani”.
„Néhány éve kaptam egy állásajánlatot egy itteni csapattól, de nem árulom el, melyiktől, ezért tanulmányoztam az itteni bajnokságot, így ismerem az erősségeit az itteni futballnak, ami egyfajta előny is lehet csütörtökön a számunkra” – mondta Keane.
Finomnak tűnő pite ide vagy oda, az azért nem volt túlságosan szép a hazaiaktól, hogy a sajtótájékoztatót követően megtagadták Keane kérését az ügyben, hogy kimenne megnézni a pályát mielőtt visszamenne a szállásra. A hivatalos indok az volt, hogy a belga szurkolók valamilyen koreográfiával készülnek csütörtök estére, éppen azt készítik elő és nem akarják, hogy bárki meglássa a dolgot. Ezek után duplán kíváncsian várjuk majd, mit ötöltek ki a hazaiak a Fradi ellen koreográfia témakörben csütörtök estére. Annyit még tudunk a meccsel kapcsolatban, hogy a magyar csapatot mindig és mindenhova elkísérő zöld-fehér szurkolók szerda estig 326 belépőt váltottak a genki stadionba, így itt is zúg majd a Hajrá, Fradi.
A két együttes kapcsán azt már említettem, hogy a Fradi döntetlennel, míg a belgák egy győzelemmel kezdték el az Európa-ligát, de arról még nem szóltam, mennyit érnek a keretek a Transfermarkt adatbázisa szerint. Nos, a magyar csapat értékét az oldal:
Tehát papíron a Genk az esélyesebb, több, mint háromszoros a különbség, ugyanakkor sosem lehet elfelejteni ez ügyben a legendás holland focista, Johan Cruyff örökbecsűjét: „Miért ne lehetne legyőzni egy gazdagabb csapatot? Még sohasem láttam, hogy egy zsák pénz gólt lőtt volna.”
A Genk-Ferencváros Európa-liga alapszakasz meccs csütörtökön este 21.00-kor kezdődik, az Origo a helyszínről tudósít majd.