A Fradi egy egészen elképesztő Európa-liga kezdésen van túl a Viktoria Plzen ellen. A csehek szerezték meg a mérkőzés első gólját szeptember végén, aztán a zöld-fehérek még nagyobb bajba kerültek az első félidő végéhez közeledve, amikor második sárga lapja miatt Makreckis megkapta a pirosat is, így tíz emberre fogyatkoztak. Robbie Keane a szünetben valószínűleg rendet tehetett a fejekben, ugyanis a második 45 percben megtáltosodott a Ferencváros, agresszívan, jól játszott, aminek a végén meg is lett az eredménye, az utolsó percekben a csereként beállt Pesics találatával mentett meg egy pontot a Groupama Arénában a hazai csapat. Az UEFA második számú sorozatában az alapszakasz második fordulójában egy papíron jóval keményebb ellenfél következik, a belga bajnokságban vitézkedő, az El nyitányában a Rangerst megverő Genk.

A Fradi ellen készül a Genk otthon

Fotó: JILL DELSAUX / AFP

A Fradi kis késéssel indult el a Genkhez

Szerdán délután indult el az FTC a következő El-kalandjára, illetve egészen pontosan indult volna el valamivel fél öt után, de a csapatot szállító repülőgép pilótája némi meglepetésre a repülés nemzetközi világában magyarul kért elnézést a késedelmes indulásért. Ahogy találóan fogalmazott, ha mindenki kinéz a jobb oldali ablakon, akkor láthatja, hogy még nagyban folyik át a kerozin a gépbe, így addig nem gurulunk ki a kifutópályára, amíg nem végeztek a művelettel. Így lett egy szűk háromnegyedórás késés, aminek köszönhetően kicsit sűrű lett a program a leszállást követően. Hogy miért? Hát azért, mert az UEFA a meccsek előtti napon kötelezően előírja mindkét fél részére, hogy tartson sajtótájékoztatót, és ennek időpontját is előre közli, így meglehetősen szoros lett a menetrend.

Amint elhagytuk a repteret, a maroknyi magyar újságíró a Fradi stábjával, Robbie Keane-nel és Toon Raemaekerszel kisbuszba csapta magát és robogott a Genk ultramodern, nagyjából a Groupamával megegyező méretű stadionjába (23 000 néző befogadására alkalmas az itteni létesítmény). Miután kiszálltunk, a helyiek segítőkész kollégája látva a népes csoportot, előre is elnézést kért, hogy ennyien nem fogunk beférni a liftbe, így egy közös lépcsőzésre invitált minket. Mivel szeretem a számokat, nem okozott gondot, hogy mind a 76 lépcsőt megszámoljam, mire felértünk a negyedik emeletre, ahova fitten és gyorsan legelőször Keane és Raemaekers ért fel. Így őket fogadta az alábbi látvány, amivel kapcsolatban Keane meg is kérdezte a játékosát, hogy melyik pite pontosan mit tartalmaz és a belga fiatalember készségesen sorolta is a válaszokat. Persze sokat nem időztek a sütik mellett, és a kóstolás is elmaradt, mert kezdődött a sajtótájékoztató.