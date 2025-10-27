A Fradi 2–1-es vereséget szenvedett a bajnokságban. A ZTE elleni kudarc talán nem lesz végzetes, mert kikapott a listavezető Paks is, igaz a két csapat közé beékelődött a Kisvárda, a DVSC és az MTK is, de vesztett pontokban csak a Várda áll jobban, mint a zöld-fehérek.

„Ma egyetlen játékosom sem érdemelte meg, hogy a pályán legyen, ilyen játékkal. Semmi futás, semmi presszing nem volt a játékunkban. Ez, úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan. Nem akarok olyan csapatot, amelyik kizárólag az Európa-ligában teljesít. Ott esetleg képes jól játszani erős, remek csapatok ellen, aztán itthon, a bajnokságban semmi. Ha ez nem változik meg, akkor keresek olyan játékosokat, akik hajlandóak a bajnokságban is futballozni” – mondta Robbie Keane a meccs utáni sajtótájékoztatón.

Robbie Keane azt is elmondta, ha tehette volna, akkor az összes játékosát lecserélte volna. „Én a magam részéről egyetlen dolgot várok el a játékosaimtól, hogy folyamatosan fussanak, üldözzék a labdát, presszingeljenek, és bizonyítsák be, hogy méltóak arra, hogy ezt a mezt viseljék” – zárta a mondandóját.

Robbie Keane már a meccs után is ideges volt, Ötvös Bence pedig szégyenletes teljesítményről beszélt.

Elfogadhatatlan, hogy itthon sorozatban bukjuk el a mérkőzéseket ilyen nemzetközi sikerek után.

A Fradi szerdán a Békéscsaba ellen javíthat majd a Magyar Kupában.

