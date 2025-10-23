A Fradi 45 éves ír edzője a találkozót követő sajtótájékoztatón elárulta, a stáb tagjainak egész héten azt mondta, hogy a salzburgi lesz Kristoffer Zachariassen mérkőzése, mert az ellenfél játéka kedvezni fog végül gólt rúgó és gólpasszt adó norvég futballistának.

Robbie Keane, a Fradi edzője eksztázisban ünnepelte a győzelmet

Fotó: Mirkó István

„Három olyan középpályásom van, aki soha nem hagyja abba a futást: Zachariassen, Kanichowsky és Ötvös Bence. Mindhárman kiválóan játszottak, különösen a második félidő első 20-25 percét emelném ki velük kapcsolatban, hiszen az elveszített labdák visszaszerzésében nagyszerűen teljesítettek, de Zachariassen ekkor szerezte a gólját is. Számítottunk rá, hogy az ő védők közötti befutásaiból lehetnek majd helyzeteink és ez így is történt. De Bencének is remek meccse volt, sokat dolgozott, nagy munkája van abban, hogy nyerni tudtunk” – mondta Keane a 3-2-es győzelem után.

A Fradi edzője végig biztos volt a dolgában

A vezetőedző a szünetben elhangzottakkal kapcsolatban kiemelte, teljes mértékben nyugodt hangvételben beszélt a játékosaival, mert biztos volt abban, hogy lesznek gólszerzési lehetőségeik a második 45 percben.

„Varga kihagyta a tizenegyest, mondtam neki, hogy felejtse el, lépjen túl rajta, folytassa a játékát.

Valójában az egész csapattól csak annyit kértem, hogy folytassuk, mert láttam, hogy jól játszunk annak ellenére, hogy az első félidőben nem sikerült gólt szereznünk.

Megvolt a tervünk, tudtuk, hogy mire számíthatunk a riválistól és próbáltuk végig azt játszani, amit elterveztünk, a srácok pedig kiváló teljesítmény nyújtottak a meccs egészét tekintve” – tette hozzá.

A Ferencváros három forduló alatt hét pontot szerzett, így nyolcaddöntőt érő helyen áll az Európa-liga alapszakaszában. Két hét múlva a következő körben a bolgár Ludogorecet fogadja.

(MTI)