Eredetileg 18.00-kor kezdődött volna a sajtótájékoztató, de végül majdnem 19.00 volt már, amikor elkezdtük, talán ezért is vette magához a szót Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője, aki kérdés nélkül elnézést kért mindenkitől, és elmondta azt is, hogy probléma volt Budapesten a repülőgéppel, ezért várniuk kellett egy másik repülőre, ezért késtek el. Ezután jöhetett a zöld-fehérek csatára. Varga Barnabástól azt kérdeztem, mennyire követi az osztrák bajnokságot és a Salzburgot, Varga elmondta, hogy játszott Ausztriában, ezért követi az itteni labdarúgást. Jó csapat a Salzburg, természetesen már akkor ismerte őket, amikor itt futballozott, erős csapatuk van. „Ki-ki mérkőzés lesz csütörtökön, fiatal csapatuk van, gyors játékosokkal tudnak operálni, így oda kell figyelni a védekezésre is, de a rutin mellettünk van a meccsen. Minden héten dolgozunk azon, hogy a helyzetkihasználásunk jobb legyen.”

A Fradi edzője, Robbie Keane elmondta, kemény meccs lesz csütörtökön

A Fradi edzője régóta figyeli a Red Bull modellt

„Ezen a szinten minden egyes mérkőzés nehéz, a Salzburg egy nagyon jó csapat, fiatal, tele vannak energiával. Régóta figyelem a Red Bull modellt, ismerem a működésüket. Nálunk a jó kezdetet folytatni kell, a lendületet, az Európa-ligában folytatni kell a jó szereplést, de ahogy már mondtam, itt minden mérkőzés nehéz.” – válaszolta az ír szakember az Origó kérdésére, hogy mit vár a nehéz helyzetben lévő, nulla ponttal álló Salzburgtól. Keane azt is elmondta, hogy Dibusz Dénes is elutazott a meccsre, jó állapotban van, bevethető. A szurkolók kapcsán pedig megjegyezte, hogy csütörtökön, ha jól tudja, majd 2 000 szurkoló utazik el buzdítani a zöld-fehéreket, biztos fantasztikus hangulatot teremtenek majd.

A Fradi edzője némi gondolkodás után elárulta a sérültekre vonatkozó kérdés után, hogy Tóth Alex sajnos nem utazott el a csapattal, mert sérült. Nem tudja, mennyit kell kihagynia, de 19 éves, és Keane szerint le van terhelve, mert nagyon sok mérkőzésen kell játszania.