Az első félidő lefújásakor a Fradi még 0-1-es hátrányban volt Salzburgban az Európa-liga főtáblájának harmadik játéknapján rendezett mérkőzésen. Hogy aztán az 58. percben már kétgólos előnyben legyen!

Kristoffer Zachariassen lőtte a Fradi második gólját

Fotó: Mirkó István

Fantasztikus Fradi-támadások

A gólgyártást persze, hogy az a Varga Barnabás kezdte meg, aki egyébként is bomba formában van, és, aki minden áron jóvá akarta tenni az első félidőben elkövetett hibáját, amikor kihagyott egy büntetőt. Az 50. percben Ötvös Bence beadásánál már nem hibázott.

Mielőtt az osztrákok felocsúdhattak volna, már vezetett a Fradi: az 56. percben Cadu adott be remekül balról, méghozzá pontosan Kristoffer Zachariassen fejére, aki hét méterről a kapuba fejelt.

És itt még nem volt vége, mert a norvég középpályás két perccel később remekül indította a Yusufot, aki 10 méterről higgadtan lőtt a Salzburg kapujába, 3-1-es vezetéshez juttatva a Ferencvárost.