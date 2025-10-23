Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Itt nézheti vissza Orbán Viktor ünnepi beszédét – videó

Fontos

Itt a leleplezés! Ennyien voltak valójában Magyar Péter háborús menetén

Link másolása
Vágólapra másolva!
Fantasztikus, ahogy feltámadt Salzburgban a Ferencváros. A Fradi 0-1-es hátrány után a második félidő elején háromszor is mattolta a Salzburgot.

Az első félidő lefújásakor a Fradi még 0-1-es hátrányban volt Salzburgban az Európa-liga főtáblájának harmadik játéknapján rendezett mérkőzésen. Hogy aztán az 58. percben már kétgólos előnyben legyen!

Labdarúgó Európa-liga, Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC, FTC, Fradi, salzburgi Red Bull Arena, 2025. 10. 23.
Kristoffer Zachariassen lőtte a Fradi második gólját
Fotó: Mirkó István

Fantasztikus Fradi-támadások

A gólgyártást persze, hogy az a Varga Barnabás kezdte meg, aki egyébként is bomba formában van, és, aki minden áron jóvá akarta tenni az első félidőben elkövetett hibáját, amikor kihagyott egy büntetőt. Az 50. percben Ötvös Bence beadásánál már nem hibázott.

Mielőtt az osztrákok felocsúdhattak volna, már vezetett a Fradi: az 56. percben Cadu adott be remekül balról, méghozzá pontosan Kristoffer Zachariassen fejére, aki hét méterről a kapuba fejelt.

És itt még nem volt vége, mert a norvég középpályás két perccel később remekül indította a Yusufot, aki 10 méterről higgadtan lőtt a Salzburg kapujába, 3-1-es vezetéshez juttatva a Ferencvárost.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!