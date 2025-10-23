Zuhogó esőben és erősen foghíjas stadionban kezdődött a mérkőzés 18:45-kor Salzburgban, ráadásul még kora délután érkezett a hír, hogy az osztrák hatóságok a határnál visszafordították a Fradi-szurkolókat szállító külön vonatot, így több száz zöld-fehér szimpatizáns maradt le az Európa-liga-meccsről a helyszínen úgy, hogy ki voltak fizetve a jegyeik. Érdekes volt látni, hogy még így is messze többen voltak a magyarok, mint a salzburgi tábor, meg úgy általánosságban is 7-8 000 osztrák szurkoló jöhetett ki a mérkőzésre. A magyar bajnok kezdőjébe visszatért sérülése után a csapatkapitány, Dibusz Dénes, rajta kívül Robbie Keane így küldte fel a pályára az övéit: Cissé, Raemaekers, Gartenmann – Cadu, Zachariassen, Kachinovsky, Ötvös B., Makreckis – Yusuf, Varga B.
A Fradi a bekapott gól után magasabb sebességre kapcsolt
Az első bő tíz perc mezőnyjátékát követően a 13. percben született meg az első gól a találkozón. Ekkor egy hazai akció végén Baidoo kapott a 16-os vonalánál jó labdát, amelyet négy ferencvárosi és egy Salzburg-játékos mellett lőtt laposan Dibusz mellett a kapuba, a magyar válogatott kapus a tömegjelenet miatt az egészből nem sokat látott.
Ezután magára talált a rekord magyar bajnok:
- előbb a 18. percben egy szépen felépített támadás végén Varga épphogy lemaradt fejjel egy beadásról,
- majd a 20. percben a hazai védelem már csak kézzel tudott menteni, így Varga Barnabás állhatott a tizenegyes pontnál a labda mögé.
Sajnos ezúttal a kapus hárítani tudott és a közeli ismétlésnél is résen volt, ráadásul ekkor már a bíró kifelé ítélt szabadrúgást, így maradt az 1-0. Közben megtudtuk azt is, hogy 8 342 a hivatalos nézőszám. A félidőben több gól már nem esett, maradt az 1-0 a házigazdáknak.
Az eső a második félidőre már csak alig csepergett, a Fradi pedig egy gólos hátrányból folytathatta a mérkőzést, de nem sokáig. Mármint nem sokáig volt hátrányban, mert öt perc sem kellett és egy magyar akció végén Varga Barnabás ezúttal lábbal volt eredményes, amikor közelről elgurította a hazaiak kapusa mellett a labdát, ezzel 1-1-re alakítva az állást. Ezután a Fradi-szurkolók hangja töltötte be a modern stadion falait, a hazaiaknak a hangját alig lehetett csak hallani.
És ez csak fokozódott újabb öt perccel később, ekkor fejjel Zachariassen volt jó hat méterről eredményes, a védelem nagyot hibázott, a Fradi játékosa teljesen tisztán bólinthatott kapura, 2-1 ezzel az FTC-nek. Evés közben jön meg az étvágy, két perccel később egy zseniális Zachariassen passzt követően Yusuf bombázott a kapuba, 3-1 lett a Fradinak. A Salzburg láthatóan megzavarodott, az utolsó bő 25 percet egy gólos vezetés után immár két gólos hátrányból kezdhette el.
A 72. percben aztán a csereként Vertessen egy ferencvárosi labdavesztés után egy az egyben mehetett Dibuszra és lőtte be a kapuba a labdát, 3-2-re módosítva az állást. Két perccel később akár egyenlíthetett volna is fejjel, de öt méterről kapu fölé stukkolt. A hazaiak még próbálkoztak, de nem találtak több rést a magyar pajzson, maradt a 3-2-es vendég siker Salzburgban, bár Keita révén Joseph parádés, sarokkal kötényben adott passza után akár 4-2 is lehetett volna az utolsó percekben, de BL-győztes focista célt tévesztett. A ráadás öt percében ugyan nagyon beszorult a Fradi, de hősies védekezéssel megőrizte az előnyét a lefújásig.
Ezzel a győzelemmel a Fradi hatalmasat lépett a továbbjutás felé, mert három fordulót követően már hét pontja van a zöld-fehéreknek. Folytatás november 6-án, amikor az FTC egy régi ismerőst, a bolgár Ludogorecet fogadja majd a Groupama Arénában.