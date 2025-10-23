Zuhogó esőben és erősen foghíjas stadionban kezdődött a mérkőzés 18:45-kor Salzburgban, ráadásul még kora délután érkezett a hír, hogy az osztrák hatóságok a határnál visszafordították a Fradi-szurkolókat szállító külön vonatot, így több száz zöld-fehér szimpatizáns maradt le az Európa-liga-meccsről a helyszínen úgy, hogy ki voltak fizetve a jegyeik. Érdekes volt látni, hogy még így is messze többen voltak a magyarok, mint a salzburgi tábor, meg úgy általánosságban is 7-8 000 osztrák szurkoló jöhetett ki a mérkőzésre. A magyar bajnok kezdőjébe visszatért sérülése után a csapatkapitány, Dibusz Dénes, rajta kívül Robbie Keane így küldte fel a pályára az övéit: Cissé, Raemaekers, Gartenmann – Cadu, Zachariassen, Kachinovsky, Ötvös B., Makreckis – Yusuf, Varga B.

A Fradi kapusa, Dibusz Dénes nem tehetett a gólról

Fotó: Mirkó István

A Fradi a bekapott gól után magasabb sebességre kapcsolt

Az első bő tíz perc mezőnyjátékát követően a 13. percben született meg az első gól a találkozón. Ekkor egy hazai akció végén Baidoo kapott a 16-os vonalánál jó labdát, amelyet négy ferencvárosi és egy Salzburg-játékos mellett lőtt laposan Dibusz mellett a kapuba, a magyar válogatott kapus a tömegjelenet miatt az egészből nem sokat látott.

Ezután magára talált a rekord magyar bajnok:

előbb a 18. percben egy szépen felépített támadás végén Varga épphogy lemaradt fejjel egy beadásról,

majd a 20. percben a hazai védelem már csak kézzel tudott menteni, így Varga Barnabás állhatott a tizenegyes pontnál a labda mögé.

Sajnos ezúttal a kapus hárítani tudott és a közeli ismétlésnél is résen volt, ráadásul ekkor már a bíró kifelé ítélt szabadrúgást, így maradt az 1-0. Közben megtudtuk azt is, hogy 8 342 a hivatalos nézőszám. A félidőben több gól már nem esett, maradt az 1-0 a házigazdáknak.

Az eső a második félidőre már csak alig csepergett, a Fradi pedig egy gólos hátrányból folytathatta a mérkőzést, de nem sokáig. Mármint nem sokáig volt hátrányban, mert öt perc sem kellett és egy magyar akció végén Varga Barnabás ezúttal lábbal volt eredményes, amikor közelről elgurította a hazaiak kapusa mellett a labdát, ezzel 1-1-re alakítva az állást. Ezután a Fradi-szurkolók hangja töltötte be a modern stadion falait, a hazaiaknak a hangját alig lehetett csak hallani.