Szerda reggel autóba vágtuk magunkat, hogy Budapestről megcélozzuk Salzburgot, egy 550 km-es út keretein belül. Tettük mindezt azért, mert az UEFA második számú nemzetközi kupájában, az Európa-ligában a Fradi a harmadik alapszakaszmeccsén a Salzburg ellen lép pályára csütörtökön kora este, 18:45-től. Sikerült kereken hét óra alatt teljesítenünk a távot, de ennél sokkal érdekesebb volt, ami Budapesten, az éppen felszállásra készülő Ferencvárossal történt. Valamilyen műszaki gond adódott a repülőgéppel, mondjuk, tegyük a szívünkre a kezünket, az mindig a jobbik eset, ha ez már a földön kiderül, semmint a levegőben. Szóval emiatt nem szállhattak fel a zöld-fehérek, sőt, egy másik repülőt kellett kerítsen a légitársaság, amelynek először még Ferihegy 2-ről át kellett gurulni az egyes terminálra. Ez pedig bő egyórás csúszást okozott a magyar bajnok salzburgi menetrendjében.

A Fradi edzője, Robbie Keane és Varga Barnabás érkeztek a szerda esti sajtótájékoztatóra

Fotó: Mirkó István

A Fradi egy fiatal játékosokból álló ellenféllel csap össze

A hazaiak stadionja egy rendkívül modern, a Red Bull színvilágában pompázó létesítmény a város szélén, ahol közvetlenül egy óriási, barokk építészeti megoldásokat magán hordozó kastély mellett fekszik, ami kaszinóként funkcionál. Végül is, mindkét helyen játszanak, csak egészen más tétekben. A stadion maga is egy csoda, Ausztria egyik legmodernebb és legnagyobb ilyen létesítménye 30 188 férőhellyel. Ebben a stadionban elvileg majd 2 000 zöld-fehér szurkoló űzi és hajtja majd az övéit csütörtökön kora este. Nem mellesleg a játékoskijárójában van egy dicsőségfal, amelyen ott szerepel a korábbi játékosok közül a krém, köztük Szoboszlai Dominik is, aki innen került Lipcsébe, ahonnan pedig később Liverpoolba igazolt.

Ide érkezett meg a Fradi-különítmény a sajtótájékoztatóra jó egy óra késéssel a fentebb taglalt problémák miatt. Márpedig Robbie Keane-t nem úgy ismertem meg, mint aki szeret más idejével játszani, így személy szerint én nem lepődtem meg azon, hogy kérés és kérdés nélkül leült az asztalhoz és mielőtt bárki is szólt volna, elnézést kért mindenkitől és elmondta a késés okait. Az ír szakember mellett Varga Barnabás is válaszolt a média képviselőinek kérdéseire. A zöld-fehérek csatára elmondta, hogy: „Ki-ki mérkőzés lesz csütörtökön, fiatal csapatuk van, gyors játékosokkal tudnak operálni, így oda kell figyelni a védekezésre is, de a rutin mellettünk van a meccsen. Minden héten dolgozunk azon, hogy a helyzetkihasználásunk jobb legyen.”