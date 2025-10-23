Szerda reggel autóba vágtuk magunkat, hogy Budapestről megcélozzuk Salzburgot, egy 550 km-es út keretein belül. Tettük mindezt azért, mert az UEFA második számú nemzetközi kupájában, az Európa-ligában a Fradi a harmadik alapszakaszmeccsén a Salzburg ellen lép pályára csütörtökön kora este, 18:45-től. Sikerült kereken hét óra alatt teljesítenünk a távot, de ennél sokkal érdekesebb volt, ami Budapesten, az éppen felszállásra készülő Ferencvárossal történt. Valamilyen műszaki gond adódott a repülőgéppel, mondjuk, tegyük a szívünkre a kezünket, az mindig a jobbik eset, ha ez már a földön kiderül, semmint a levegőben. Szóval emiatt nem szállhattak fel a zöld-fehérek, sőt, egy másik repülőt kellett kerítsen a légitársaság, amelynek először még Ferihegy 2-ről át kellett gurulni az egyes terminálra. Ez pedig bő egyórás csúszást okozott a magyar bajnok salzburgi menetrendjében.
A Fradi egy fiatal játékosokból álló ellenféllel csap össze
A hazaiak stadionja egy rendkívül modern, a Red Bull színvilágában pompázó létesítmény a város szélén, ahol közvetlenül egy óriási, barokk építészeti megoldásokat magán hordozó kastély mellett fekszik, ami kaszinóként funkcionál. Végül is, mindkét helyen játszanak, csak egészen más tétekben. A stadion maga is egy csoda, Ausztria egyik legmodernebb és legnagyobb ilyen létesítménye 30 188 férőhellyel. Ebben a stadionban elvileg majd 2 000 zöld-fehér szurkoló űzi és hajtja majd az övéit csütörtökön kora este. Nem mellesleg a játékoskijárójában van egy dicsőségfal, amelyen ott szerepel a korábbi játékosok közül a krém, köztük Szoboszlai Dominik is, aki innen került Lipcsébe, ahonnan pedig később Liverpoolba igazolt.
Ide érkezett meg a Fradi-különítmény a sajtótájékoztatóra jó egy óra késéssel a fentebb taglalt problémák miatt. Márpedig Robbie Keane-t nem úgy ismertem meg, mint aki szeret más idejével játszani, így személy szerint én nem lepődtem meg azon, hogy kérés és kérdés nélkül leült az asztalhoz és mielőtt bárki is szólt volna, elnézést kért mindenkitől és elmondta a késés okait. Az ír szakember mellett Varga Barnabás is válaszolt a média képviselőinek kérdéseire. A zöld-fehérek csatára elmondta, hogy: „Ki-ki mérkőzés lesz csütörtökön, fiatal csapatuk van, gyors játékosokkal tudnak operálni, így oda kell figyelni a védekezésre is, de a rutin mellettünk van a meccsen. Minden héten dolgozunk azon, hogy a helyzetkihasználásunk jobb legyen.”
„Ezen a szinten minden egyes mérkőzés nehéz, a Salzburg egy nagyon jó csapat, fiatal, tele vannak energiával. Régóta figyelem a Red Bull modellt, ismerem a működésüket. Nálunk a jó kezdetet folytatni kell, a lendületet, az Európa-ligában folytatni kell a jó szereplést, de ahogy már mondtam, itt minden mérkőzés nehéz.” – válaszolta az ír szakember az Origo kérdésére, hogy mit vár a nehéz helyzetben lévő, nulla ponttal álló Salzburgtól. Nem mellesleg beszámolt egy magyar szempontból remek és egy egészen rossz hírről is a keret kapcsán.
Dibusz Dénes is elutazott a meccsre, jó állapotban van, bevethető (vele kapcsolatban még október elején számoltunk be arról, hogy részleges szakadás van a közelítőjében).
Ez volt a jó hír, ugyanakkor az FTC edzője némi gondolkodás után elárulta a sérültekre vonatkozó kérdés után, hogy Tóth Alex sajnos nem utazott el a csapattal, mert sérült. Nem tudja, mennyit kell kihagynia, de 19 éves, és Keane szerint le van terhelve, mert nagyon sok mérkőzésen kell játszania. Most pedig lássuk a másik oldalt, a vezetőedző és Varga által is fiatalnak és dinamikusnak leírt Salzburgot.
Az osztrák csapat jelenleg, tíz fordulót követően a második a hazai első osztályú bajnokságban, három ponttal lemaradva a Sturm Graz együttesétől, amely egy meccsel kevesebbet is játszott a riválisánál. Az Európa-ligában már korántsem állnak ilyen jól Mozart szülővárosának focistái:
- itt két forduló alatt még csak gólt sem szereztek,
- az első körben 1-0-ra kaptak ki a Portótól,
- majd utána 2-0-ra Lyontól, azaz pont nélkül állnak a tabella 34. helyén.
A keretet alaposan szemügyre véve látható, hogy a mintegy 130 millió euróra (a Fradi értéke 46,15 millió euró) taksált együttes roppant fiatal, az átlagéletkor 22,7 év, a csapat 70%-a idegenlégiós. A Transfermarkt adatbázisa szerint a legértékesebb labdarúgóik 15 millió eurót érnek, ebből van nekik három is, mondjuk a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az oldal szerint ebből kettő jelenleg sérült, köztük a dán csapatkapitány is. Ettől függetlenül győzni akarnak a Fradi ellen az osztrákok, mert kulcsfontosságú számukra, hogy az alapszakasz feléhez közeledve megszerezzék első pontjaikat.
„Nem volt könnyű a korábbi ellenfelekkel, a Portóval és a Lyonnal szemben sem.
A Ferencváros ellen azzal a szándékkal lépünk pályára, hogy nyerjünk, és ezt meg is fogjuk tenni" – mondta magabiztosan a hazaiak 18 éves tehetsége, Kerim Alajbegovic.
Thomas Letsch vezetőedző határozottan óva intett mindenkit attól, hogy alábecsüljék a magyar rekordbajnokot, ennek ellenére elmondta, „ha tovább akarunk jutni, most kell gólokat szereznünk."
Az FC Red Bull Salzburg-Ferencvárosi TC Európa-liga labdarúgó mérkőzést csütörtökön 18:45-től az Origo élőben közvetíti majd a helyszínről. Az egy-egy győzelemmel és döntetlennel a 11. helyen álló magyar bajnok a Salzburgon kívül még a Nottinghammel a Ludogoreccel, a Fenerbahcével, a Glasgow Rangersszel és a Panathinaikosszal játszik az alapszakaszban.