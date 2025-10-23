Felfoghatatlan és elfogadhatatlan. Ez a két szó jut eszünkbe arról, ami ezekben a percekben történik Hegyeshalomnál a magyar-osztrák határon. A hírek szerint ugyanis az osztrák hatóságok nem engedték be Ausztriába a Fradi szurkolóit szállító különvonatot.

A Fradi szurkolói ha törik, ha szakad, ott lesznek Salzburgban

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Nem engedték be a Fradi vonatát Ausztriába

A helyszínről kollégánk azt az információt kapta, hogy a különvonat órákon át vesztegelt Hegyeshalomnál, az osztrák hatóságok ugyanis olyan biztonsági kockázatot láttak a vonat továbbengedésében, amit nem akartak felvállalni. Ugyanezt megerősítette közösségi oldalán a Fradi elnöke, Kubatov Gábor is.

A rettegés oka állítólag annyi volt, hogy a vonaton Tatabányánál és Győrnél többen is pirotechnikát használtak...

Szíjjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter a Facebook-oldalán tudatta, hogy a magyar diplomácia lépéseket tett, és a hatóságok továbbengedik a vonatot.

Jó lesz, ha sietnek, mert a Red Bull Salzburg–Ferencváros Európa-liga találkozó 18.45-kor kezdődik az osztrák városban, ahol kollégáink már várják a csapatot, mások mellett Lőw Zsolt társaságában.

A helyzet kísértetiesen emlékeztet a 2023. március elején történtekre, amikor a Leverkusen elleni EL-nyolcaddöntős rájátszás első mérkőzésére ugyancsak vonattal utazó fradistákat nem akarták hasonló okokból átengedni a németek a cseh-német határon. Akkor is a magyar Külügyminisztériumnak kellett közbelépnie a helyzet rendezése érdekében, így végül a kezdés előtt percekkel tudtak csak a stadionba érni a magyar szurkolók.