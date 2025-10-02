Live
Szerda kora este érkezett meg szállására a magyar bajnok Ferencváros, ahol a világ egyik legkülönlegesebb recepciója fogadta a zöld-fehér együttest a szállodában, ami nem Belgiumban, hanem Hollandiában található. A Fradi csütörtök este 21.00 órától lép pályára a KRC Genk ellen az Európa-liga csoportkörének második fordulójában.

Mielőtt rátérnék a kérdéses recepcióra, el kell mondanom, hogy a Fradi szállása, bármennyire is furcsán hangzik, de Hollandiában található. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy miért, mikor Genk meg Belgiumban fekszik. Nos, az indokot a földrajz kapcsán kell keresni, itt a két ország lényegében kis túlzással egybeolvadt, úgy járnak-kelnek az emberek Hollandiából Belgiumba és vissza, mint otthon a fővárosban Buda és Pest között, nagyjából hasonló természetességgel. 

Fotó: Zámbó István, Origo Sport

A Fradi szállásán teknősök köszöntik az ide érkezőket

A szálloda recepcióján egy szép benti mesterséges tavat hoztak létre növényekkel, kis vízeséssel és nem mellesleg körülbelül egy tucat teknőssel. Ránézésre és mint korábbi állattartó azt mondanám, hogy közönséges és sárgafülű ékszerteknősök üdvözlik a szállodába érkező vendégeket és turistákat. 

A Genk–Ferencváros Európa-liga-alapszakasz meccs csütörtökön este 21.00-kor kezdődik, az Origo a helyszínről tudósít majd.

 

