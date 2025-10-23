Live
Rendkívüli

Fontos

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában a magyar bajnok Ferencváros 3-2-re nyert az osztrák Salzburg vendégeként. A Fradi ezzel három mérkőzés után még veretlen a sorozatban, győzelmével pedig óriási lépést tett a továbbjutás felé. Tekintsék meg e legjobb képeket a Fradi salzburgi győzelméről.

A Fradi számára borzalmasan indult a mérkőzés, ugyanis osztrák hatóságok nem engedték át a Fradi szurkolóit szállító különvonatot a határon, így több száz drukker nem tudott eljutni a Red Bull Salzburg elleni Európa-liga találkozó helyszínére.

A vonattal érkező Fradi-szurkolók nem jutották át a határon 
A vonattal érkező Fradi-szurkolók nem jutották át a határon 
A Ferencváros drukkereit szállító vonat nagyjából dél óta vesztegelt Hegyeshalomnál, az osztrák hatóságok ugyanis vállalhatatlan mértékű kockázatot láttak a szerelvény továbbengedésében. Ennek oka a vonatról származó híreink szerint az, hogy az út során Tatabányán és Győrben is pirotechnikát (füstgyertyát és fáklyát) használtak a magyar drukkerek.

Képeken a Fradi szenzációs salzburgi győzelme

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 15 órakor is bizakodó volt, osztrák kollégájával tárgyalva kereste a megoldást, és közösségi oldalán azt írta, hogy ott lesznek a vonaton utazók a salzburgi stadionban a 18:45-ös meccskezdésre.

A tárgyalások azonban nem zárultak sikerrel, így a szurkolói vonatot visszafordították Hegyeshalomnál a magyar-osztrák határról. A mérkőzés előtt Dibusz Dénes, a Fradi csapatkapitánya azt mondta, felfoghatatlan, ami történt, mellette pedig hangsúlyozta, hogy a mérkőzésen a szurkolókért is küzdenek majd. 

Labdarúgó Európa-liga, Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC, FTC, Fradi, salzburgi Red Bull Arena, 2025. 10. 23. Robbie Keane
Labdarúgó Európa-liga, Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC, FTC, Fradi, salzburgi Red Bull Arena, 2025. 10. 23.
A Fradi csapatkapitánya tartotta a szavát, ugyanis a magyar bajnokcsapat szenzációs játékkal nyert 3-2-re a Salzburg otthonában, így továbbra is veretlen az Európa-ligában.
 

