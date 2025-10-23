Dibusz Dénes üzent a határról visszafordított Fradi-szurkolóknak

Live
Mint ismert, az osztrák hatóságok nem engedték át a Fradi szurkolóit szállító különvonatot a határon, így több száz drukker nem tudott eljutni a Red Bull Salzburg elleni Európa-liga-találkozó helyszínére. Dibusz Dénes, a Fradi csapatkapitánya a példátlan botrány után azt üzente a szurkolóknak, hogy értük is fognak küzdeni a csütörtök esti összecsapáson.

Ahogy arról beszámoltunk, a Fradi drukkereit szállító vonat nagyjából dél óta vesztegelt Hegyeshalomnál, az osztrák hatóságok ugyanis vállalhatatlan mértékű kockázatot láttak a szerelvény továbbengedésében. 

A vonattal érkező Fradi-szurkolók nem jutották át a határon
A vonattal érkező Fradi-szurkolók nem jutották át a határon 
Fotó: Koncz Márton - Origo

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 15 órakor is bizakodó volt, osztrák kollégájával tárgyalva kereste a megoldást, és közösségi oldalán azt írta, hogy ott lesznek a vonaton utazók a salzburgi stadionban a 18.45-ös meccskezdésre.

A Fradi csapatkapitánya üzent a példátlan botrány után

A tárgyalások azonban nem zárultak sikerrel, így a szurkolói vonatot visszafordították Hegyeshalomnál a magyar-osztrák határról. 

A példátlan botrány után Dibusz Dénes, a Fradi csapatkapitánya üzent a szurkolóknak. 

Sajnálattal hallottuk azt, hogy mi történt veletek. Igazából szinte felfoghatatlan ez az egész, egyáltalán nem korrekt, tiszteletlen az egész klubra nézve, az ami történt. Nagyon sajnáljuk, hogy ezt át kellett élnetek. Azt az egész csapat nevében garantálhatom, hogy láthatjátok majd a pályán a reakciónkat, értetek is fogunk küzdeni. Addig is kitartást. Nagyon oda fogjuk tenni magunkat. Hajrá, Fradi!” 

– üzente Dibusz Dénes a Ferencváros közösségi oldalán közzétett videóban. 

Információink szerint a vonattal utazó szurkolók számára jókora ráfizetéssel járt így a meg nem valósult túra: csak a meccsbelépő 14 ezer forint volt, míg a vonatozásért 25 ezer forintot kellett kifizetni. 

