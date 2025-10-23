Live
A magyar bajnok Ferencváros csütörtökön a Red Bull Salzburg vendége lesz a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulós mérkőzésén. A meccsen nem lehet ott sérülés miatt a Fradi egyik legnagyobb sztárja, Tóth Alex, aki az 50. Fradi-tétmeccse és a 20. születésnapja apropóján adott interjút.

A magyar válogatott Tóth Alex megsérült, és nem utazott el a Fradival Salzburgba az Európa-liga-meccsre.

Tóth Alex berobbant a Fradiba
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A Fradi sérült sztárja, Tóth Alex tovább fejlődne

„Egyelőre nem tudjuk, mennyi időt kell kihagynia, de reméljük, hogy nem túl sokat. Nem akarok visszatérni arra a bizonyos szabályra, de azt kell mondjam, ez várható volt, hiszen Alex 19 éves és rengeteg mérkőzést játszik. Ilyen szempontból Varga Barnabásnál is megvan a sérülés veszélye, de remélhetőleg nála nem lesz ilyen gond" – nyilatkozta róla Robbie Keane.

Robbie Keane januári érkezése óta Tóth Alex kirobbanthatatlan a Ferencváros kezdőcsapatából. 20 esztendős középpályás az Újpest elleni bajnoki derbin játszotta 50. tétmérkőzését az FTC-ben. Kiemelkedő teljesítményét az is igazolja, hogy az azóta eltelt időszakban a magyar válogatottba is beverekedte magát, és az NB I legértékesebb játékosa lett, a mértékadó Transfermarkt nevű szakportál már 5 millió euróra (2,1 milliárd forintra) taksálja futballistánk értékét.

Sajnos sérülés miatt nem tudok pályára lépni, de bízom benne, hogy sikerül megnyernünk a mérkőzést. Akkor hét ponttal állnánk a ligaszakaszban három fordulót követően, ami nem nézne ki rosszul

– mondta a FradiMédiának adott interjújában Tóth Alex a Salzburg elleni meccsről, aki a születésnapja kapcsán a családjáról is ejtett pár szót.

„Valami biztos, hogy lesz majd, de elég sűrű a csapat programja, sok mérkőzést játszunk, úgyhogy nehéz beilleszteni a programba egy kis ünneplést. De valamikor sort kerítünk rá. Nagyon szoros a kötelék köztünk, a szüleim tényleg minden lépésemet követik. Próbálnak mindig ott segíteni, ahol csak tudnak. Még otthon lakom, nagyon hálás vagyok nekik a támogatásért, szerencsére most már én is tudok nekik minél többet segíteni" – tette hozzá a Fradi játékosa, aki szerint nagyon jó a kapcsolata a szurkolókkal.

„Hazai pályán és idegenben is jelentős számban képviseltetik magukat. Tényleg hihetetlen, milyen sokat tudnak hozzátenni a csapat teljesítményéhez a buzdításukkal. Szoktam gratuláló üzeneteket kapni, igyekszem el is olvasni ezeket, nagyon jólesnek, de azért a mérkőzéseken sokkal közvetlenebb a kapcsolat a szurkolókkal. Imádom, hogy ott vannak velünk mindenhol!"

Hozzátette, 2024 decemberében senki sem gondolta volna, hogy szűk egy évvel később itt tart, ahol most, de nagyon örül neki, hogy így alakult. Ebben pedig óriási szerepe volt a vezetőedzőnek, Robbie Keane-nek is.

„Rengeteget köszönhetek neki, miatta lehetett ennyire intenzív ez az év a játékos-pályafutásomban. Hálás vagyok a bizalmáért, és azért, hogy nap mint nap tanulhatok tőle. Nagyon jó mentalitása volt játékosként. Próbálja a játékosokba is sulykolni ezt a hozzáállást. Felnézünk rá, hiszen világklasszis játékos volt, komoly eredményeket ért el, elképesztő tapasztalata és tudása van. Amit ő mond, az tényleg hiteles. A javunkra válik, ha megfogadjuk a tanácsait."

A beszélgetés során szóba került, hogy az előző szezon teljesítménye alapján őt választottak a Fradi-szurkolók az év játékosának.

„Elképesztően boldog voltam. Itt nevelkedtem a Fradiban, így nekem különösen sokat jelent ez a díj, amely persze egyben felelősség is. Igyekszem ehhez méltóan teljesíteni, és tovább fejlődni."

Rengeteg elismerés érte ezen kívül is az elmúlt időszakban. Tóth Alex lett az NB I legértékesebb játékosa. A Nemzetközi Sporttanulmányok Központja (CIES – a szerk.) pedig a világ 200 legjobb fiatal játékosa közül a 32. helyen rangsorolta.

„Ezek mind jól hangzanak, de mégiscsak számokról beszélünk, amelyekkel nem feltétlenül kell foglalkozni. Tényleg csak a következő feladatokra fókuszálok, hiszen csak így tudok előrelépni. Ezek jó visszajelzések arra, hogy most jó úton haladok, és eddig jó munkát végeztem. Nem szabad megelégedni azzal, amit elértem, azért dolgozom nap mint nap, hogy tovább fejlődjek. Bennem van, hogy még jobb legyek, ez pedig minden pillanatban hajt. Mindenkinek kell, hogy legyenek céljai. Nagyon motivált vagyok!"

Hozzátette, természetesen minden labdarúgónak az az álma, hogy topligás együttesben futballozzon.

„Nekem is ez a célom, remélem, hogy valamikor majd a karrierem során teljesülni fog. A Fradira koncentrálok, komoly céljaink vannak."

Hungary's midfielder #10 Dominik Szoboszlai celebrates with his teamamte Hungary's midfielder #21 Alex Toth after scoring his team's second goal during the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group F football match between Portugal and Hungary at Jose Alvalade stadium in Lisbon on October 14, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Tóth Alex és Szoboszlai Dominik: a Fradi fiatal focistája a magyar válogatottban is meghatározó játékos lett
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A válogatottság is szóba került, amelyre érhető módon nagyon büszke a fiatal focista.

Tíz hónappal ezelőtt még ez is elképzelhetetlen volt, most mégis valóság. Próbálok minden alkalommal, amikor lehetőséget kapok, a csapat hasznára lenni. Nagyon komoly céljai vannak a válogatottnak, amelyeknek alá kell rendelnünk magunkat. Az a legfontosabb, hogy kijussunk a világbajnokságra!

A teljes beszélgetés ide kattintva érhető el.

