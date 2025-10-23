A magyar válogatott Tóth Alex megsérült, és nem utazott el a Fradival Salzburgba az Európa-liga-meccsre.

Tóth Alex berobbant a Fradiba

A Fradi sérült sztárja, Tóth Alex tovább fejlődne

„Egyelőre nem tudjuk, mennyi időt kell kihagynia, de reméljük, hogy nem túl sokat. Nem akarok visszatérni arra a bizonyos szabályra, de azt kell mondjam, ez várható volt, hiszen Alex 19 éves és rengeteg mérkőzést játszik. Ilyen szempontból Varga Barnabásnál is megvan a sérülés veszélye, de remélhetőleg nála nem lesz ilyen gond" – nyilatkozta róla Robbie Keane.

Robbie Keane januári érkezése óta Tóth Alex kirobbanthatatlan a Ferencváros kezdőcsapatából. 20 esztendős középpályás az Újpest elleni bajnoki derbin játszotta 50. tétmérkőzését az FTC-ben. Kiemelkedő teljesítményét az is igazolja, hogy az azóta eltelt időszakban a magyar válogatottba is beverekedte magát, és az NB I legértékesebb játékosa lett, a mértékadó Transfermarkt nevű szakportál már 5 millió euróra (2,1 milliárd forintra) taksálja futballistánk értékét.

Sajnos sérülés miatt nem tudok pályára lépni, de bízom benne, hogy sikerül megnyernünk a mérkőzést. Akkor hét ponttal állnánk a ligaszakaszban három fordulót követően, ami nem nézne ki rosszul

– mondta a FradiMédiának adott interjújában Tóth Alex a Salzburg elleni meccsről, aki a születésnapja kapcsán a családjáról is ejtett pár szót.

„Valami biztos, hogy lesz majd, de elég sűrű a csapat programja, sok mérkőzést játszunk, úgyhogy nehéz beilleszteni a programba egy kis ünneplést. De valamikor sort kerítünk rá. Nagyon szoros a kötelék köztünk, a szüleim tényleg minden lépésemet követik. Próbálnak mindig ott segíteni, ahol csak tudnak. Még otthon lakom, nagyon hálás vagyok nekik a támogatásért, szerencsére most már én is tudok nekik minél többet segíteni" – tette hozzá a Fradi játékosa, aki szerint nagyon jó a kapcsolata a szurkolókkal.

„Hazai pályán és idegenben is jelentős számban képviseltetik magukat. Tényleg hihetetlen, milyen sokat tudnak hozzátenni a csapat teljesítményéhez a buzdításukkal. Szoktam gratuláló üzeneteket kapni, igyekszem el is olvasni ezeket, nagyon jólesnek, de azért a mérkőzéseken sokkal közvetlenebb a kapcsolat a szurkolókkal. Imádom, hogy ott vannak velünk mindenhol!"