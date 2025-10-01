Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben helyett kapott a Fradi nagy reménysége, Tóth Alex is.

A Fradi focistája, Tóth Alex az örmények és portugálok ellen is bizonyíthat

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Interjú közben érte meglepetés a Fradi focistáját

Tóth Alex a Borstól tudta meg, hogy bekerült a magyar válogatottba. A lap egyik újságírója éppen a Ferencváros játékosával beszélgetett, amikor felmerült a kérdés, hogy ott van-e a válogatott keretben.

Nem tudom én sem

- mondta Tóth, aki ezt követően megkérdezte, hogy megnézheti-e, amire természetesen igen volt a válasz.

Mi is ilyenkor csak a tv-ből tudjuk meg

- tette hozzá, majd boldogan konstatálta, hogy meghívót kapott Rossitól.

A magyar válogatott az európai vb-selejtezők F csoportjában jövő szombaton Örményországot fogadja, három nappal később pedig a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendége lesz.