A Transfermarkt oldalán kedden frissült a komplett labdarúgó NB I-es adatbázis, azaz a játékosok piaci értékét is felülvizsgálták és az adatok alapján korrigálták, ahol szükséges volt (feljebb és lejjebb egyaránt). Nos, dobpergés, a Fizz Liga legértékesebb focistája már nem a Fradi izraeli középpályása, Abu Fani a maga 3,5 millió eurós értékével (az övé 4,5 volt, tehát egymillióval csökkentették a portálnál a felülvizsgálat után), hanem őt megelőzve az ifjú Tóth Alex kereken 5 millió euróval.

A Fradi játékosai dominálnak a toplistán

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A Fradi ifjú titánja megduplázta az értékét

Tóth kapcsán érdemes azt is kiemelni, hogy május végén a portál még 2,5 millió euróra tette a piaci árát, míg a nyár után ennek a duplájára, 5-re emelte, ami egészen lenyűgöző emelkedés. Amúgy a Ferencváros fölénye rendkívül nyomasztó a toplistán, az első 11 helyen 10 zöld-fehér focista található, mindössze egy újpesti fért még be a legértékesebb tizenegy közé.