„A keddi edzés előtt tudtam meg, hogy én fogok védeni, de benne volt a levegőben, és vasárnaptól úgy készültem, hogy erre van esély. Nem gondoltam túl, hiszen védtem már a Békéscsaba ellen, de volt bennem egy drukk, hogy a Groupamában tudok hazai közönség előtt bemutatkozni. Nem hazudnék, hogy nem izgultam az elején, de amint elérkezett a meccsnap, bementünk a hotelbe és ez teljesen elmúlt és inkább egy várakozássá változott át. Nagyon boldog voltam, mivel már nagyon vártam, hogy ki tudja futni a gyepre és engem tapsoljanak” – mondta Radnóti Dániel, aki még nem tudja, hány meccsen védhet ebben a szezonban. A Fradi kapusának mindössze egyszer kellett védenie az első meccsén.

Radnóti Dániel volt a Fradi kapusa a Békéscsaba ellen

Fotó: Csudai Sándor

Radnóti Dániel egyszer védett a Fradi kupameccsén

„Felemelő érzés volt. A meccsen nekem sok dolgom nem volt, de szerencsére, ami volt, azt megoldottam, úgy érzem, magabiztos voltam. Örülök, hogy le tudtuk hozni kapott gól nélkül és egy ilyen szép arányú győzelmet tudtunk aratni” – mondta Radnóti, aki számít valamiféle rituáléra, de nem tudja, mi lesz az a debütálása után.

Azt is megkérdeztük a kapustól, hogy mennyire bánta, hogy kevés dolga akadt.

„Bánom is, meg nem is, mert nyilván meg szerettem volna mutatni, hogy mire vagyok képes,

de másrészt pedig ez mutatja a csapat erejét, hogy egy ilyen vasárnapi mérkőzés után, hogy tudtunk beleállni a meccsbe egy NB II-es csapat ellen és hogy igazán jó mentalitással tudtunk kimenni a pályára, nemcsak egy Európa-liga mérkőzésre” – mondta az újonc kapus, aki a folytatás kapcsán még nem tudta megmondani, hogy innentől védhet-e a kupában, de az biztos, hogy a hétvégi, MTK elleni meccsen ő lesz a kispadon Dibusz Dénes mögött, hiszen Gróf Dávid eltiltott.

Radnóti Dániel családja is ott volt a Magyar Kupa-meccsen, mint elmondta, nagyjából tízen kísérték el Kecskemétről a Ferencváros otthonába.

