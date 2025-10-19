A Fizz Liga 10. fordulójának zárómérkőzése hozta az ősz első derbijét, amelyen az Újpest a Szusza Ferenc Stadionban fogadta a címvédő Ferencvárost. A meccset megelőzően a lila-fehérek csupán 9 ponttal szerénykedtek a tabella 8. helyén, így hullámvölgyben várták a rangadót, hiszen már 4 NB I-es találkozó óta nyeretlenek voltak. A Fradi a 6. helyről várhatta a mérkőzést, de ez persze csalóka volt, mivel a zöld-fehérek csak 8 meccset játszottak, viszont egy győzelemmel feljöhettek a második helyre. Erre minden esélyük meg is volt, ugyanis az Újpest 30 meccs óta, tehát majdnem 10 éve nem tudta legyőzni nagy riválisát, és ezúttal sem a hazaiak voltak a favoritok.
Első félidő: Varga góljával vezetett a Fradi
Bogár Gergő játékvezető sípjelére kezdődött a 245. UTE-FTC derbi, a hazaiak letámadással próbálták megzavarni a címvédőt, ám nem túl nagy sikerrel. A 8. percben helyzet alakult ki Gróf kapuja előtt, Goncalves lövéséről azonban lemaradt Medeiros. Mindkét csapat igyekezett támadó szellemben futballozni, de az első 10 percben igazán veszélyes lehetőséget még nem láthattak a szurkolók.
A 22. percben viszont megvillant a zöld-fehérek magyar válogatott támadója, Varga Barnabás, aki Nagy Barnabás bal oldali beadását csodás fejessel küldte a bal sarokba.
A 30 éves támadó gyönyörűen ugrotta túl a védőjét, és ismét megmutatta, hogy fejjátéka nem véletlenül tartozik a világ élvonalába.
A 27. percben Grófnak kellett nagyot védenie Medeiros lövésénél, majd a bíró a 11-es pontra mutatott, mert eltűnt egy újpesti Gartenmann szorításában. A VAR-vizsgálat aztán gyorsan lezárult, mert Medeiros lövésének pillanatában többen is lesen voltak, így nem járt büntető a hazaiaknak. Próbálta fokozni a nyomást az Újpest, a 33. percben Grófnak nagy bravúrt kellett bemutatnia, Horváth Krisztofer szép lövését a léc fölé ütötte a Fradi kapusa. A hajrában a lila-fehérek már nem tudtak helyzetet kialakítani, Robbie Keane együttese 1-0-ra vezetett a szünetben.
Második félidő: újpesti egyenlítés
Jobban kezdte a második játékrészt a címvédő, az 51. percben Tóth Alex parádés csellel került lövőhelyzetbe, ám a hazai védelem menteni tudott az utolsó pillanatban. Továbbra is a Fradi volt aktívabb, a 60. percben Levi nagy lökete kerülte el kevéssel a jobb felső sarkot.
Hiába a ferencvárosi helyzetek, az Újpest egy gönyörű támadás után kiegyenlített.
Horváth Krisztofer remek egyéni alakítás után középre adott, az érkező Matko pedig közelről a kapuba lőtt a 63. percben.
A hajrához érve továbbra is 1-1 állt az eredményjelzőn, a játék képe alapján igazságosnak is tűnhetett a döntetlen, de mindkét csapat a győzelmet célozta meg, az iram nem hagyott alább.
A 86. percben egymásnak estek a két csapat játékosai Abu Fani szabálytalansága után,
többen is részt vettek a lökdösődésben, majd Bogár Gergő rendet tett egy-egy sárga lap kiosztásával.
Az utolsó percek feszült jeleneteket tartogattak, az idő vészesen fogyott, de egyik csapat sem állt nyerésre. A jelzett hosszabbítás 7 perc volt, igazi őrületre volt kilátás, hiszen mindkét együttes a győzelemért küzdött. Damir Krznar vezetőedző még kapott egy sárgát a végén, majd Grófot kiállította a bíró, amiért ellökte a labdaszedőt. Több cseréje viszont már nem volt Keane-nek, így Varga Barnabásnak kellett a kapuba állni. A bíró végül lefújta a meccset, amely 1-1-es döntetlenne ért véget.
- Kapcsolódó cikkek
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!