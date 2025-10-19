A Fizz Liga 10. fordulójának zárómérkőzése hozta az ősz első derbijét, amelyen az Újpest a Szusza Ferenc Stadionban fogadta a címvédő Ferencvárost. A meccset megelőzően a lila-fehérek csupán 9 ponttal szerénykedtek a tabella 8. helyén, így hullámvölgyben várták a rangadót, hiszen már 4 NB I-es találkozó óta nyeretlenek voltak. A Fradi a 6. helyről várhatta a mérkőzést, de ez persze csalóka volt, mivel a zöld-fehérek csak 8 meccset játszottak, viszont egy győzelemmel feljöhettek a második helyre. Erre minden esélyük meg is volt, ugyanis az Újpest 30 meccs óta, tehát majdnem 10 éve nem tudta legyőzni nagy riválisát, és ezúttal sem a hazaiak voltak a favoritok.

Ezúttal is az Európa-ligában érdekelt Fradi volt a derbi esélyese

Fotó: Ladóczki Balázs

Első félidő: Varga góljával vezetett a Fradi

Bogár Gergő játékvezető sípjelére kezdődött a 245. UTE-FTC derbi, a hazaiak letámadással próbálták megzavarni a címvédőt, ám nem túl nagy sikerrel. A 8. percben helyzet alakult ki Gróf kapuja előtt, Goncalves lövéséről azonban lemaradt Medeiros. Mindkét csapat igyekezett támadó szellemben futballozni, de az első 10 percben igazán veszélyes lehetőséget még nem láthattak a szurkolók.

A 22. percben viszont megvillant a zöld-fehérek magyar válogatott támadója, Varga Barnabás, aki Nagy Barnabás bal oldali beadását csodás fejessel küldte a bal sarokba.

A 30 éves támadó gyönyörűen ugrotta túl a védőjét, és ismét megmutatta, hogy fejjátéka nem véletlenül tartozik a világ élvonalába.

A 27. percben Grófnak kellett nagyot védenie Medeiros lövésénél, majd a bíró a 11-es pontra mutatott, mert eltűnt egy újpesti Gartenmann szorításában. A VAR-vizsgálat aztán gyorsan lezárult, mert Medeiros lövésének pillanatában többen is lesen voltak, így nem járt büntető a hazaiaknak. Próbálta fokozni a nyomást az Újpest, a 33. percben Grófnak nagy bravúrt kellett bemutatnia, Horváth Krisztofer szép lövését a léc fölé ütötte a Fradi kapusa. A hajrában a lila-fehérek már nem tudtak helyzetet kialakítani, Robbie Keane együttese 1-0-ra vezetett a szünetben.

A Fradi egy góllal vezetett a szünetben az Újpest ellen

Fotó: Ladóczki Balázs

Második félidő: újpesti egyenlítés

Jobban kezdte a második játékrészt a címvédő, az 51. percben Tóth Alex parádés csellel került lövőhelyzetbe, ám a hazai védelem menteni tudott az utolsó pillanatban. Továbbra is a Fradi volt aktívabb, a 60. percben Levi nagy lökete kerülte el kevéssel a jobb felső sarkot.

Hiába a ferencvárosi helyzetek, az Újpest egy gönyörű támadás után kiegyenlített.

Horváth Krisztofer remek egyéni alakítás után középre adott, az érkező Matko pedig közelről a kapuba lőtt a 63. percben.