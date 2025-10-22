Orosz Pál, a Ferencvárosi Torna Club vezérigazgatója is megszólalt a hétvégi derbi legtöbb vitát kiváltó jelenete kapcsán. Mint emlékezetes, a Fradi kapusa, Gróf Dávid a rendes játékidő ráadásában kíméletlenül fellökte az Újpest egyik labdaszedőjét, akit a reklámtábla fogott meg. A kapus azóta bocsánatot kért, de a tette nem marad következmények nélkül.

Újpesti focisták veszik körül a Fradi felelőtlen kapusát, Gróf Dávidot

Fotó: Ladóczki Balázs

A büntetés fájni fog a Fradi kapusának

Erről maga Orosz Pál, a Ferencváros vezérigazgatója biztosította a válogatott játékost, méghozzá a nyilvánosság előtt:

Ez a Ferencváros számára egy elfogadhatatlan dolog. Tekintettel arra, hogy mi nagyon nagy energiát, pénzt és időt fektetünk abba, hogy gyerekekkel kommunikáljunk, gyerekekhez elmenjünk, gyerekekkel ismertessük a Ferencváros színeit.

Van egy suliprogramunk, ennek keretében már több mint 60 ezer gyereknél jártunk, különböző iskolákban, és ez egy... nem is értem mi volt Dávid fejében” – mondta Orosz Pál a klub médiafelületén adott interjúban.

Ez követően a várható büntetésre is kitért.

„Nyilván elnézést kért, de nyilván ennek házon belül meg lesznek a következményei. Minden játékosnak a szerződéséhez a Ferencvárosban van egy házirend. Amikor aláírja a szerződését, aláírja a házirendet is. Pontosan azért, hogy ne legyenek olyan kérdések, hogy miért meg mit lehet büntetni, benne vannak a büntetési tételek.

Nyilvánvaló, hogy olyan büntetési tételek vannak benne, ami fáj. Mert, ha olyan lenne, ami nem fáj, az nem lenne visszatartó erő

– szögezte le Orosz Pál, aki hozzátette, hogy biztos benne, hogy Gróf Dávid egy pillanatig nem gondolta át, hogy mit csinál, tehát nem akart sérülést okozni, de ez nem menti fel. A vezérigazgató említett még nemzetközi példát a Premier League-ből, ahol nem maradt annyiban a dolog, és mint mondta, náluk is meglesz az eset következménye.

