Rendkívüli

Putyin markáns üzenetet küldött a magyaroknak

Ki más, mint Varga Barnabás! A magyar válogatott csatár szenzációs góljával vezet a Fradi a Genk elleni Európa-liga-meccsen.

Varga Barnabás már-már védjegyszerű fejesével szerzett vezetést a Ferencváros a Genk otthonában rendezett Európa-liga-meccsen.

Ferencvaros' Hungarian forward #19 Barnabas Varga celebrates scoring the opening goal during the UEFA Europa League first round day 2 football match between KRC Genk and Ferencvaros at The Cegeka Arena in Genk on October 2, 2025. (Photo by Johan Eyckens / BELGA / AFP) / Belgium OUT
Varga Barnabás gyönyörű fejesével szerzett vezetést a Fradi
Fotó:  Johan Eyckens/ Belga/AFP

A Fradi csatára csúcsformában van

A Fradi magyar válogatott csatára az idényben már a 12. gólját szerezte, amivel Európa élmezőnyében van a legeredményesebb csatárok listáján.

A gól ide kattintva nézhető meg!

