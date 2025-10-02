Varga Barnabás már-már védjegyszerű fejesével szerzett vezetést a Ferencváros a Genk otthonában rendezett Európa-liga-meccsen.

Varga Barnabás gyönyörű fejesével szerzett vezetést a Fradi

Fotó: Johan Eyckens/ Belga/AFP

A Fradi csatára csúcsformában van

A Fradi magyar válogatott csatára az idényben már a 12. gólját szerezte, amivel Európa élmezőnyében van a legeredményesebb csatárok listáján.

A gól ide kattintva nézhető meg!

Meddig jut a Fradi?

