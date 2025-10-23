Erre tényleg nem számíthatott senki. A Fradi szurkolóit a Red Bull Salzburg elleni Európa-liga-mérkőzésre szállító szurkolói vonatot visszafordították Hegyeshalomnál a magyar-osztrák határról.

A Fradi vonattal utazó szurkolók mégsem lesznek Salzburgban

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Nem engedték be Ausztriába a Fradi szurkolóit

Mint azt korábban megírtuk, a Ferencváros drukkereit szállító vonat nagyjából dél óta vesztegelt Hegyeshalomnál, az osztrák hatóságok ugyanis vállalhatatlan mértékű kockázatot láttak a szerelvény továbbengedésében. Ennek oka a vonatról származó híreink szerint az, hogy az út során Tatabányán és Győrben is pirotechnikát (füstgyertyát és fáklyát) használtak a magyar drukkerek.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 15 órakori is bizakodó volt, osztrák kollégájával tárgyalva kereste a megoldást, és közösségi oldalán azt írta, hogy ott lesznek a vonaton utazók a salzburgi stadionban a 18.45-ös meccskezdésre.

Információink szerint a vonattal utazó szurkolók számára jókora ráfizetéssel járt így a meg nem valósult túra: csak a meccsbelépő 14 ezer forint volt, míg a vonatozásért 25 ezer forintot kellett kifizetni.

A helyzet kísértetiesen emlékeztet a 2023 március elején történtekre, amikor a Leverkusen elleni EL-nyolcaddöntős rájátszás első mérkőzésére ugyancsak vonattal utazó fradistákat nem akarták hasonló okokból átengedni a németek a cseh-német határon. Akkor is a magyar Külügyminisztériumnak kellett közbelépnie a helyzet rendezése érdekében, így végül a kezdés előtt percekkel tudtak csak a stadionba érni a magyar szurkolók.