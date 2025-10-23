Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Itt nézheti vissza Orbán Viktor ünnepi beszédét - videó

Galéria

Soha nem látott tömeg hallgatta meg Orbán Viktor beszédét – képek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem járt sikerrel a magyar külügy erőfeszítése. A Fradi szurkolói vonatáról érkező hírek szerint a szerelvényt 16 óra előtt néhány perccel az osztrák hatóságok visszafordították, így több száz szurkoló már úton van hazafelé.

Erre tényleg nem számíthatott senki. A Fradi szurkolóit a Red Bull Salzburg elleni Európa-liga-mérkőzésre szállító szurkolói vonatot visszafordították Hegyeshalomnál a magyar-osztrák határról.

Ferencvárosi TC – Plzen, FradiPlzen, FTC, Ferencváros, FC Viktoria Plzen, Európa-liga, főtábla, 1. forduló, foci, labdarúgás, Groupama Aréna, Budapest, 2025.09.25.
A Fradi vonattal utazó szurkolók mégsem lesznek Salzburgban
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Nem engedték be Ausztriába a Fradi szurkolóit

Mint azt korábban megírtuk, a Ferencváros drukkereit szállító vonat nagyjából dél óta vesztegelt Hegyeshalomnál, az osztrák hatóságok ugyanis vállalhatatlan mértékű kockázatot láttak a szerelvény továbbengedésében. Ennek oka a vonatról származó híreink szerint az, hogy az út során Tatabányán és Győrben is pirotechnikát (füstgyertyát és fáklyát) használtak a magyar drukkerek.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 15 órakori is bizakodó volt, osztrák kollégájával tárgyalva kereste a megoldást, és közösségi oldalán azt írta, hogy ott lesznek a vonaton utazók a salzburgi stadionban a 18.45-ös meccskezdésre.

Információink szerint a vonattal utazó szurkolók számára jókora ráfizetéssel járt így a meg nem valósult túra: csak a meccsbelépő 14 ezer forint volt, míg a vonatozásért 25 ezer forintot kellett kifizetni. 

A helyzet kísértetiesen emlékeztet a 2023 március elején történtekre, amikor a Leverkusen elleni EL-nyolcaddöntős rájátszás első mérkőzésére ugyancsak vonattal utazó fradistákat nem akarták hasonló okokból átengedni a németek a cseh-német határon. Akkor is a magyar Külügyminisztériumnak kellett közbelépnie a helyzet rendezése érdekében, így végül a kezdés előtt percekkel tudtak csak a stadionba érni a magyar szurkolók.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!