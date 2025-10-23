A második félidő elején mutatott szenzációs támadójátékkal a Ferencváros idegenben győzte le 3-2-re az osztrák Red Bull Salzburg csapatát az Európa-liga harmadik játéknapján. A játékosok, ahogy azt a kezdősípszó előtt ígérték bosszút álltak az osztrák csapaton. A második félidő első negyedórájában a Fradi hét perc alatt rúgott három gólt, amivel el is döntötte a mérkőzést. A győzelemben főszerepet vállalt Kristoffer Zachariassen a lefújás után értékelt.

Kristoffer Zachariassen góljával fordított a Fradi

Fotó: Mirkó István

A háromszoros norvég válogatott támadó 2021 óta erősíti a Fradit és sokáig alapembernek számított, az idei szezonban eddig azonban mindössze kétszer került a kezdőbe. Ez azonban nem zavarta, hogy góllal és gólpasszal vegye ki a részét a győzelemből.

Nem voltak kétségei a Fradinak

„Elképesztő volt ez a mérkőzés. Nehezen kezdtük a meccset, de szerintem az első félidőben is mi voltunk a jobb csapat, a szünet után pedig nagyon lelkesen jöttünk ki a folytatásra. A meccs vége nem volt könnyű,d de meg tudtuk őrizni az eredményt, még akkor is, amikor az utolsó percekben már extra nyomást tettek ránk. Az első félidőben jól játszottunk, igazából talán csak az utolsó passzok és a befejezések nem sikerültek.

A szünetben is azt mondtuk egymásnak az öltözőben, hogy mi vagyunk a jobb csapat

– mondta Zachariassen, hozzátéve, hogy jó lenne minden meccsen kezdeni, de ő most is boldog, hogy ki tudta venni a részét a győzelemből, segítve a csapatot.