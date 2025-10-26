A címvédő Ferencváros volt az egyértelmű esélyese az NB I-ben bukdácsoló ZTE elleni mérkőzésnek, a zalai csapat mégis fordítani tudott, bravúros győzelmének köszönhetően pedig eltávolodott a kieső zónából. A Fradinál érthetően nagy volt a csalódottság a vereséget követően.

A Fradi meglepő vereséget szenvedett a ZTE ellen

Fotó: facebook.com/ztefc.hu

A Fradi játékosa szégyenről beszélt, Robbie Keane szerint elfogadhatatlan, ami történt

Ötvös Bence keményen fogalmazott a Zalaegerszeg elleni vereség után, a Fradi középpályása nem kertelt a lefújást követően.

Amit kitettünk a pályára, az nem elég, szégyenletes teljesítményt nyújtottunk. Elfogadhatatlan, hogy itthon sorozatban bukjuk el a mérkőzéseket ilyen nemzetközi sikerek után.

Az első 10 percben volt három ziccerünk is, ezek kimaradtak. Amit hétről hétre nyújtunk, az szégyenletes, csak a szurkolóinkat sajnáljuk, hogy ezt nézniük kell. Sorozatban ilyen gólokat kapunk. Amíg hátul nem tudjuk rendezni a sorokat, addig nem lesz javulás” – mondta a magyar válogatott középpályás.

A ZTE portugál edzője, Nuno Campos érthetően elégedetten nyilatkozott, Robbie Keane azonban nagyon dühös volt.

Robbie Keane is keményen fogalmazott a ZTE elleni meccs után

Fotó: Mirkó István

Minden játékossal gond volt, ez elfogadhatatlan teljesítmény. Ezt mondtam is a fiúknak: ha Európában képesek rohanni és űzni az ellenfelet, de a hazai bajnokságban nem, akkor nem fognak nálam játszani.

A második félidőben hagytuk a riválist, nem voltunk hajlandóak presszingelni, megszerezni a labdát. Ezt láthattuk ma, ez ennél a klubnál elfogadhatatlan. 2-0-ra kellett volna vezetnünk az első 5 percben. Az ellenfél második gólja mindent leír. Egy dolgot várok a csapattól, hajtsák, űzzék az ellenfelet, tegyenek meg mindent a sikerért. Ma ez nem történt meg, és ez egész egyszerűen elfogadhatatlan” – mondta az ír szakvezető.

Az Európa-ligában menetelő Ferencváros az NB I-ben csupán az 5. helyen áll, igaz, egy meccsel kevesebbet játszott, mint a közvetlen riválisai.

Kapcsolódó cikkek