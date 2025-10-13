Franciaország a múlt pénteki Azerbajdzsán elleni 3-0-s sikerével nagy lépést tett a D csoport megnyerése, és ezzel a közvetlen világbajnoki kvalifikáció felé. Didier Deschaps csapatának ehhez hétfőn mindenképp le kellett volna győznie Izlandot Reykjavíkban, miközben Ukrajna nem nyer Azerbajdzsán ellen. Az ukránok nem tették meg ezt a szívesség, ugyanis 2-1-re nyertek Varsóban, ám meglepetésre a francia válogatott először botlott.

Először kapott ki a francia válogatott Izlandtól

Fotó: HALLDOR KOLBEINS / AFP

Nem bírta el Mabppé hiányát a francia válogatott

A franciáknál sérülés miatt hiányzott többek között Kylian Mbappé, az aranylabdás Ousmane Dembélé, Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Ibrahima Konaté, valamint Désiré Doué, Marcus Thuram és Bradley Barcola is, így meglehetősen tartalékos csapatot küldött pályára Didier Deschamps. Különösen Mbappé hiánya lehetett fájó, mivel a Real Madrid támadója eddig három meccsen három gólt és két gólpasszt jegyzett a vb-selejtezőben.

Bár az első félidőben a vendégeknek háromszor több kapura lövésük volt, mégis Izland szerezte meg a vezetést. A 39. percben egy szöglet utáni kavarást követően Victor Pálsson révén szerezték meg a vezetést a hazaiak. A fordulás után fokozta a tempót a francia csapat és öt perc alatt fordított. Előbb Christopher Nkunku egyenlített egy remek szóló után, az követően, hogy néhány perccel korábban három méterről égbe lőtte az ordító helyzetét, majd Jean-Philippe Mateta betalált be, aki második meccsén szerezte meg első gólját. Azonban csupán két percig örülhettek a franciák, ugyanis egy kontra után Kristian Hlynsson egalizált. A selejtezősorozatban először pontokat vesztő Franciaország így novemberben biztosíthatja be csoportelsőségét.

Németország Nick Woltemade góljával győzte le 1-0-ra Észak-Írországot. A 23 éves csatár hatodik válogatott meccsén az első gólját lőtte a nemzeti csapatban és egyúttal a második Newcastle United-játékos lett, aki eredményes tudott lenni a német válogatottban. Legutóbb ez 1999 márciusában Dietmar Hamannak skerült, aki szintén Észak-Írország ellen volt eredményes. Mivel a csoport másik meccsén Szlovákia 2-0-ra legyőzte Luxemburgot, így az észak-írek visszacsúsztak a harmadik helyre.